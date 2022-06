Non rientra da una escursione sul Matajur: si cerca un uomo a Pulfero

PULFERO – Dalle dieci di questa mattina sono scattate le ricerche per un escursionista disperso. Si tratta di G. B., trentunenne di Torreano, uscito di casa sabato 25 giugno con l’obiettivo di andare a percorrere la ferrata Palma del Matajur assieme a un’amica che poi ha rinunciato ad accompagnarlo. E’ stata attivata la stazione di Udine del Soccorso alpino che coordina le operazioni dal campo base di Stupizza, assieme a Guardia di Finanza, carabinieri, elicottero della Protezione civile per i sorvoli dall’altro, Unità cinofile e un cane molecolare. L’automobile dell’uomo è stata ritrovata in paese a Stupizza e non al valico di Stupizza da dove parte la ferrata.

Quest’ultima è un itinerario attrezzato di più di mille metri di dislivello che si innalza sul fianco più selvaggio e dirupato del monte Matajur, coperto da una fitta boscaglia. Le squadre di terra stanno perlustrando i due sentieri che scendono verso Stupizza. L’uomo avrebbe dovuto far rientro sabato.