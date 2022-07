“Penso sempre a te”: parte la campagna abbonamenti 2022/2023 dell’Udinese

UDINE – Prende il via giovedì 7 luglio la campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023 intitolata “Penso sempre a te”.

Per il settimo anno consecutivo, Udinese Calcio conferma l’occhio di riguardo e l’attenzione alle esigenze dei tifosi bianconeri mantenendo invariati i prezzi, come accade ininterrottamente dal 2015. Per la campagna di quest’anno, inoltre, si insiste particolarmente sulle piattaforme più utilizzate dai giovani, per questo motivo è stata presentata anche in diretta Twitch con ospite d’eccezione Marco Silvestri.

Il primo segmento della campagna, dedicato alla conferma del posto per i vecchi abbonati (no cambio posto), durerà fino al 19 luglio. Sarà possibile rinnovare la tessera online (al sito sport.ticketone.it ), nelle rivendite autorizzate Ticketone e presso l’Udinese Point in Curva Nord alla Dacia Arena.

Dal 20 al 26 luglio, scatterà una nuova fase che costituisce una grande novità della campagna 22/23. E’, infatti, possibile per tutti i vecchi abbonati alla stagione 2019/2020 che non hanno rinnovato l’abbonamento per la scorsa stagione, sottoscrivere la tessera beneficiando ugualmente della tariffa agevolata per la prelazione scegliendo, ove ancora disponibile, anche il posto che avevano per il campionato 19/20. Qualora fosse già stato occupato, potranno scegliere un posto tra quelli ancora disponibili.

I vecchi abbonati che vogliono sfruttare questa grande occasione di tornare alla Dacia Arena a prezzi vantaggiosi, potranno abbonarsi esclusivamente presso l’Udinese Point in Curva Nord.

La terza fase della campagna abbonamenti, come da tradizione dedicata ancora ai vecchi abbonati (stagione 21/22), permetterà di cambiare il posto occupato nel precedente campionato alla Dacia Arena scegliendo fra tutti quelli disponibili, compresi quelli eventualmente liberatesi dopo la prima fase di vendita. Anche questa modalità di sottoscrizione sarà esercitabile esclusivamente presso l’Udinese Point in Curva Nord.

La quarta ed ultima fase, destinata alla vendita libera, scatta il 29 luglio e prosegue fino al 13 agosto, con l’abbonamento acquistabile online (al sito sport.ticketone.it), presso le rivendite autorizzate Ticketone e all’Udinese Point in Curva Nord.

Tornano anche le speciali tariffe agevolate per gli abbonamenti a 16 gare (escluse quelle contro Inter, Juventus e Milan) riservati a studenti, famiglie e sportivi del Friuli Venezia Giulia (tutte e tre sottoscrivibili esclusivamente in Curva Nord) con la vantaggiosissima tariffa unica di 70 euro.

E’ possibile richiedere, collegandosi al sito www.udinese.it e seguendo le istruzioni, gli abbonamenti a 16 gare a partire dalle ore del 7 luglio. Una volta inviata la richiesta Udinese Calcio ricontatterà i richiedenti per fissare l’appuntamento per la sottoscrizione della tessera presso l’Udinese Point in Curva Nord.

Come sempre, inoltre, la società tiene conto di tutte le esigenze dei propri tifosi e fedelissimi consentendo il pagamento rateizzato della tessera (possibilità esclusa per le tariffe Family, Universitari e Sportivi e per coloro che utilizzeranno il voucher di rimborso erogato per gli abbonamenti 19/20).

Inoltre, la sottoscrizione dell’abbonamento darà accesso ad una serie di benefit garantiti dai partner di Udinese Calcio.

Non esitare allora, corri e grida a gran voce “Penso sempre a te!”

Dal 07-07-22 al 19-07-22

Fase dedicata ai vecchi abbonati per far valere il diritto di prelazione sul proprio posto (no cambio posto). On line, Punti vendita Ticketone e Udinese Point curva nord.

Dal 20-07-22 al 26-07-22

Fase dedicata agli abbonati della stagione 2019/20 che non hanno rinnovato l’abbonamento nella stagione 2021/22. Gli abbonati della stagione 2019/20 che non hanno rinnovato l’abbonamento nella stagione 2021/22 avranno diritto comunque alla tariffa prelazione, e se ancora disponibile al proprio posto. Qualora il posto fosse stato occupato, l’ex abbonato potrà scegliere un posto tra quelli ancora a disposizione. SOLO PRESSO UDINESE POINT CURVA NORD

Dal 27-07-22 al 28-07-22 CAMBIO POSTO

Fase dedicata ai vecchi abbonati, per scegliere un nuovo posto fra tutti quelli disponibili, compresi quelli che si sono liberati, dopo la fase di prelazione precedente . SOLO PRESSO UDINESE POINT CURVA NORD

Dal 29-07-22 al 13-08-22,

Vendita libera aperta a tutti. On line, Punti vendita Ticketone e Udinese Point curva nord.

CANALI DI VENDITA

INTERNET: il cliente potrà sottoscrivere l’abbonamento on line dal sito sport.ticketone.it, con la possibilità di scelta in pianta. Nella fase di prelazione il sistema conferma il posto della precedente SS.

RIVENDITE TICKETONE: dove sarà possibile rinnovare o sottoscrivere il nuovo abbonamento, in tal caso, con possibilità di scelta del posto dalla pianta

PUNTO VENDITA UDINESE DACIA ARENA: situato nel sottotribuna della Curva Nord dove verranno attrezzate anche le postazioni di vendita e di emissione TDT. L’orario di apertura sarà da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 19:00 e il sabato dalle 09:00 alle 13:00, la domenica chiuso.

PREZZI

E’ confermata la differenziazione di prezzo tra i vecchi abbonati e i nuovi, la tariffa dedicata ai vecchi abbonati è estesa agli abbonati della stagione 2019/2020.

La tariffa ridotta è applicata ad over 65 (nati prima del 31/12/1957), donne e invalidi al 70%.

La tariffa under 18 è applicata ai nati dopo il 1/1/2004.

SETTORI NUOVO ABBONATO VECCHIO ABBONATO RIDOTTO NUOVO ABB. RIDOTTO VECCHIO ABB. UNDER 18 NUOVO ABB. UNDER 18 VECCHIO ABB. TRIBUNA CENTRALE NORD € 750,00 € 690,00 € 490,00 € 440,00 € 320,00 € 290,00 TRIBUNA LATERALE SUD € 430,00 € 390,00 € 370,00 € 310,00 € 260,00 € 210,00 TRIBUNA LATERALE NORD € 430,00 € 390,00 € 370,00 € 310,00 € 260,00 € 210,00 TRIBUNA DISTINTI € 430,00 € 390,00 € 370,00 € 310,00 € 260,00 € 210,00 CURVA NORD € 230,00 € 200,00 CURVA SUD € 230,00 € 200,00