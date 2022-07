Oro in Grecia per le ginnaste friulane: portano l’Italia sul podio internazionale

UDINE – Sventolano alto il tricolore e continuano la scalata internazionale le giovanissime atlete friulane della Royal Gym con la conquista della medaglia d’oro alla Balkan Games and Open International Cup svoltosi sabato 9 e domenica 10 luglio a Preveza in Grecia.

Oltre 500 ginnaste, 55 squadre (31 squadre short program e 24 squadre long program) provenienti da Grecia, Bulgaria, Moldavia, Turchia, Romania e Italia, oltre ad un folto pubblico sugli spalti. Due giornate intense, ma ricche di emozioni. Le atlete sono salite sul podio conquistando l’oro: 29.500 il punteggio, somma della gara preliminare di sabato e la finale di domenica.

Le atlete in gara, salite sul gradino più alto del podio, sono state Sara Vittoria Beltrame, Fiammetta Collovati, Giorgia Francioso, Sofia Coianiz, Chloe Pecile e Valentina Mattiussi.

Il successo arriva a meno di un mese dalla vittoria a Sanremo quando le ginnaste erano salite sul tetto d’Europa vincendo l’oro domenica 19 giugno nel 1° Torneo Internazionale di Ginnastica di Gruppo. La competizione aveva festeggiato il decennale di questa disciplina sportiva in Italia.

«Il viaggio, l’elevate temperature e la tensione hanno messo a dura prova le nostre ragazze – hanno dichiarato l’allenatrice Elina Benkova e la coreografa Rimma Anisimova –, ma le ginnaste hanno saputo dimostrare anche fuori dalla Nazione quanto valgono. La medaglia che oggi hanno al collo è frutto di tanto impegno e preparazione, ma siamo certi vi sia ancora un ampio margine di miglioramento». «Nonostante alcuni errori è stato conquistato il gradino più alto del podio – prosegue –. E’ giusto oggi festeggiare e sventolare assieme il tricolore. In poco tempo abbiamo fatto molto, e ci è stato riconosciuto. Non ci resta che continuare così, è solo l’inizio, le ragazze possono dare molto di più»

Del resto la ginnastica di gruppo è uno sport a corpo libero che mette insieme diverse capacità: tecniche, artistiche, esecutive ed espressive. Il tutto guidato dalla musica che accompagna le ginnaste in pedana durante le performance. E’ attesa ora per i mondiali, a fine novembre in Austria, a Graz.