Cede la grata della finestra e cade per sette metri: bimba di 4 anni grave in ospedale

UDINE – Una bambina di 4 anni è in gravi condizioni dopo essere caduta dalla finestra del soppalco della sua abitazione in via Cividale a Udine, a causa del cedimento di una grata anti-intrusione. Sul posto sono giunte le Volanti della Questura di Udine e la Polizia scientifica, per gli accertamenti del caso.

I soccorsi sono stati allertati poco prima delle 15. L’abitazione è composta da due piani più soppalco. La bambina, di origini albanesi, è stata intubata e portata in ospedale a Udine in gravi condizioni. In quel momento in casa c’era la madre, che secondo i primi elementi raccolti, si trovava nella stessa stanza della figlia. Il padre invece era al lavoro e ha raggiunto la bimba in ospedale. Sono in corso accertamenti da parte degli investigatori per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Nella notte la bambini è stata operata. La piccola, nella caduta, ha riportato traumi multipli alla testa e al torace. La prognosi è riservata: secondo i sanitari le prossime ore saranno decisive. La mamma, che si trovava con lei al momento della caduta, è stata colta da malore e portata in ospedale ma nel corso della notte è stata dimessa ed è potuta tornare a casa. La donna ha un altro figlio, neonato.