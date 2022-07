Elezioni, Fedriga: “Toni forti non mi sorprendono, ma mi deludono”

FVG – “Non mi sorprende ma mi delude, spero si riporti la campagna elettorale su una linea di buon senso. E’ profondamente sbagliato demonizzare gli avversari, di una parte e dell’altra”. Lo ha detto il presidente della Regione Fvg e tra i massimi esponenti della Lega, Massimiliano Fedriga, rispondendo a una domanda sui toni forti che già si sentono nella appena avviata campagna elettorale. “Dobbiamo come coalizione portare i nostri progetti che ci differenziano in molte parti da quelli della sinistra, e così dovrebbe fare la sinistra per il suo progetto politico per il Paese – ha proseguito Fedriga parlando a margine di un incontro pubblico – Basare invece una campagna elettorale su accuse, insulti, demonizzazioni reciproche penso faccia male al Paese”.

Secondo l’esponente leghista, “la politica italiana deve innalzarsi rispetto a quanto fatto negli anni passati in cui la rissa oscurava totalmente un programma di governo. Noi dobbiamo presentare un programma di governo credibile”. In questo senso, secondo Fedriga il dibattito dovrebbe vertere “anche sull’ approvvigionamento energetico, sulla siccità e come affrontarla, rapporti internazionali, sulla questione lavoro, cose fondamentali per il Paese.

“Poi ci sono temi distintivi di valori – ha proseguito Fedriga – penso all’immigrazione regolare o irregolare dove la sinistra legittimamente propone un ingresso anche degli irregolari che sia assistito mentre noi pensiamo che l’ingresso di irregolari non sia” un fatto degno “dei paesi democratici occidentali. Penso poi alla valorizzazione della famiglia, e noi abbiamo fatto molto in Fvg, la sinistra invece legittimamente propone un altro modello di società. Su questo ci confronteremo ma spero sempre con rispetto reciproco”, ha concluso Fedriga.