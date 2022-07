Experimental City: migliorie in corso d’opera per la ciclabile di via Cividale

UDINE – “Durante i lavori, che sono tuttora in corso, di realizzazione della pista ciclabile che, nell’ambito del progetto Experimental City, collegherà piazzale Oberdan al centro intermodale di San Gottardo, sono emerse alcune problematiche non prevedibili che però ci hanno consentito di realizzare alcuni interventi migliorativi del progetto iniziale”. Lo ha comunicato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Loris Michelini a margine della seduta di giunta di oggi.

“Durante i lavori – ha spiegato Michelini – è stato infatti riscontrato un avanzato stato di degrado della parte interrata delle cordonate in pietra, di cui originariamente erano stati previsti la rimozione e il ricollocamento, risultato poi impossibile da realizzare, e delle cordonate stesse, per cui si è resa necessaria la loro sostituzione. Anche per quanto riguarda i marciapiedi si sono riscontrate delle animali relative allo spessore del calcestruzzo del sottofondo, rimosso e sostituito con materiale arido collocato alla base dei masselli autobloccanti, al fine di ottenere un corretto livellamento del piano”.

Al fine di consentire l’esecuzione dell’intervento si è deciso di prorogare di quarantacinque giorni il termine della conclusione dei lavori. “Questi interventi incideranno sul quando economico per poco più di 112.200 euro e verranno finanziati attraverso i fondi derivanti dal ribasso d’asta, per il cui utilizzo abbiamo già fatto richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In conclusione ritengo che ogni intervento migliorativo di un progetto, anche se determinato da una problematica emersa in corso d’opera e tale da determinare un leggero allungamento dei tempi, debba essere accolto con atteggiamento costruttivo e positivo, perché ci permette di avvicinarsi ulteriormente all’obiettivo, prioritario per questa Amministrazione, della massima sicurezza possibile del cittadino”, conclude Michelini.