L’Udinese sceglie il giallo per la maglia da trasferta

UDINE –Udinese Calcio e Macron, partner tecnico del club friulano, hanno presentato la nuova maglia ‘Away’ che i bianconeri, tra meno di un mese, indosseranno in trasferta nel corso della prossima stagione agonistica. Un kit gara che è un esercizio di stile dove la grafica embossata esalta le geometrie optical e l’effetto tramato. Come ogni maglia dell’Udinese Calcio anche la nuova ‘Away’ rappresenta un messaggio di attenzione e sensibilità al tema dell’ambiente e di salvaguardia dell’ecosistema. La green attitude condivisa dal club e dal brand emiliano si traducenella realizzazione di kit gara in tessuto Eco-Fabric, in poliestere 100% riciclato da Pet. Una condivisione di valori che, oramai, è radicata e va bene oltre l’aspetto calcistico.

La nuova ‘Away’ è gialla con dettagli neri intorno ai bordi del colletto a V, sulle spalle e sui bordi manica. Il backneck è personalizzato con il logo dell’Udinese Calcio e con la frase “I primi bianconeri d’Italia”, mentre nel retrocollo è ricamato in nero un altro motto del club: La Passione è la nostra Forza. Sul petto, a destra, è ricamato in nero il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore è applicata la patch con lo stemma dell’Udinese Calcio. La particolarità stilistica e grafica che caratterizza la maglia è nel pattern geometrico embossato, con effetto optical e tramato, presente sia nella parte anteriore che in quella posteriore.

Il kit Away si completa con pantaloncini gialli con coulisse bianche e bande laterali nere. I calzettoni gialli hanno con due bande centrali, una nera e una bianca, di diverso spessore e con il Macron Hero all’altezza della caviglia e dietro la scritta U.C.1896. La vestibilità è Slim Fit , il tessuto principale Eco-Softlock e gli inserti in Eco Mesh rendono il capo tecnico particolarmente leggero e perfettamente traspirabile.

Il nuovo kit ‘Away’, così come gli altri capi della collezione realizzata da Macron per l’Udinese Calcio sono acquistabili presso il Macron Sports Hub Udine, i Macron Store, i rivenditori Macron autorizzati e online sui siti store.udinese.it e nella sezione dedicata al club sul sito macron.com.