Sanità in Fvg, novità in arrivo nei presidi di Cividale e Palmanova

FVG – E’ previsto per il primo settembre l’incremento di 17 posti letto di cure intermedie nel presidio distrettuale di Cividale che si affiancheranno ai 28 posti letto di Rsa già attivi. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, evidenziando come tale aumento testimoni con chiarezza, accanto al programma di investimenti, già illustrato assieme al governatore della Regione, per il presidio di Cividale del Friuli e per l’ambito territoriale Natisone, l’impegno dell’attuale Amministrazione regionale verso il presidio ospedaliero e i servizi che potrà erogare a tutta la comunità.

Il potenziamento del Distretto di Cividale, come riferisce il vicegovernatore, va nella direzione prevista dal DM 77/2022 che definisce le funzioni e le attività garantite dai distretti sanitari e connota il presidio di Cividale come un importante polo di cure intermedie dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (Asufc).

Nel presidio ospedaliero Palmanova-Latisana ripartirà, a settembre, anche l’attività di chirurgia programmata e di chirurgia ortopedica, sospesa a causa della pandemia. A darne conto è sempre Ricordi, che ha ricordato come la riapertura è resa possibile grazie a due fattori, da un lato la progressiva chiusura della Rsa Covid, dall’altro la reinclusione del personale infermieristico all’interno del dipartimento chirurgico.

Oltre all’attività di chirurgia programmata riapriranno anche i posti letto di riabilitazione finalizzati a dare completezza al percorso ortopedico.

La sospensione dell’attività chirurgica, come sottolinea l’esponente della Giunta regionale, era stata decisa in corrispondenza del picco di contagi che aveva reso necessario ampliare i posti letto di cure intermedie per dare continuità di cura alla crescente domanda di ricovero di persone positivizzate.