Polemica sul lago carinziano per promuovere la regione: Progetto Fvg rigetta le accuse

FVG – Una polemica sterile che non prendere atto del buon lavoro svolto in questi ultimi anni, per nulla facili, dall’assessorato al Turismo e attività produttive e da PromoTurismo Fvg, con una crescita delle presenze confermata anche dai numeri di questa estate.

Così, in una nota, i consiglieri regionali del gruppo di Progetto Fvg per una Regione Speciale/AR, Mauro Di Bert, Edy Morandini e Giuseppe Sibau, in merito all’ultima polemica mossa dal consigliere regionale, Massimo Moretuzzo e relativa a una delle immagini promozionali esposte a San Daniele del Friuli, nello stand istituzionale della Regione, in occasione di “Aria di Fvg”: un paesaggio Carinziano, secondo il consigliere del Patto, un’immagine transfrontaliera per PromoTurismo, a cui spetta la scelta delle immagini utilizzate per la promozione del territorio regionale.

E’ lo stesso autore dello scatto, Luciano Gaudenzio, a spiegare come la foto sia stata scattata sulla cresta carnica, al confine tra Italia e Austria, immortalando il lago di Salderies, raggiungibile in pochi minuti dal rifugio Fabiani, attraverso il passo Pecol di Chiaula. Visibile al di là del lago la Carnia e in particolare sullo sfondo il monte Cuestalta.

Quanto già ampiamente illustrato da PromoTurismo per motivare la scelta della foto del lago di Salderies/Zollnersee, un territorio parte integrante di più progetti comunitari sviluppati con il Land carinziano, per promuovere le malghe di Friuli Venezia Giulia e della Carinzia e i percorsi escursionistico-ciclabili delle due regioni, sufficiente a spegnere qualsiasi strumentale polemica.

L’auspicio, conclude la nota, è che venga sostituita da costruttivi ragionamenti sui dati in crescita del turismo della nostra regione.