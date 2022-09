NESPOLEDO – Dopo le tappe di Cividale del Friuli, Udine, Frisanco, Muggia, dal 9 all’11 settembre il tendone di Circo Contemporaneo Fvg arriva a Nespoledo, all’Agribirrificio Villa Chazil (via Vittorio Veneto, 89) per tre serate di spettacoli e musica dal vivo! Si tratta della penultima tappa del progetto – finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia – che si concluderà, a ottobre, a Palmanova in occasione del BeT festival!

IL PROGRAMMA – Il 9 settembre, alle 19, si comincerà con un’anteprima: un concerto d’autore con la tribute band di De Andrè, “EmFaber”! Il giorno seguente, dalle 18, è prevista la presentazione di un work in progress di Circo all’inCirca: “Overcoat-s” di ritorno dalla recente residenza portoghese. Alle 21 andrà in scena il primo spettacolo a cura dei giovani artisti che collaborano con il Circo all’inCirca, intitolato “Ho Capito!”. Il giorno conclusivo, l’11 settembre, alle 18, presentazione di un altro progetto in fase di lavorazione, “Tempera” di Simone Di Biagio. Alle 20, gran finale con “In ottavo” a cura di tre storiche artiste del Circo all’inCirca! «A Nespoledo ci sarà sicuramente l’occasione di godersi gli spettacoli di circo sorseggiando una buona birra, un connubio tra due espressioni artigianali del territorio friulano: i prodotti a chilometro zero dell’agribirrificio sono, assieme alle performance degli artisti del Circo all’inCirca, create e realizzate con un sapore artigianale da professionisti del settore che abitano e amano il Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo – – ha spiegato Davide Perissutti, presidente di Circo all’inCirca – è portare lo spettacolo dal vivo in contesti non abituali. Il circo contemporaneo, con il suo linguaggio trasversale e adatto a tutte le età, sbarcherà dunque in un birrificio. Il tendone fucsia e giallo sarà piantato proprio accanto ai filari di luppolo!»