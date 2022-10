Alta moda in passerella a Udine: in piazza Libertà sfila l’eccellenza friulana

UDINE – Rimandata dal 30 settembre scorso a causa del maltempo, è giunto ora il momento per alzare il sipario su uno degli eventi più attesi di fine estate, Udine Fashion Night. La grande sfilata di moda, voluta e organizzata da Barbara Beltrame e Anna Mareschi Danieli, si appresta infatti a tingere piazza Libertà, martedì 4 ottobre dalle 20.30, con i colori più belli di abiti da sposa, haute couture e prêt-à-porter. L’intera sfilata, inoltre, sarà trasmessa in diretta tv su Telefriuli. L’evento si aprirà con l’introduzione di Anna Mareschi Danieli e, subito dopo, con i saluti del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e del sindaco di Udine, Pietro Fontanini. In passerella oltre cento abiti di nove brand d’eccellenza che hanno fatto la storia del Friuli contribuendo a portare alto il nome di questa terra attraverso la propria creatività e l’abile lavoro artigianale. «Per questa nuova edizione – spiega Barbara Beltrame, titolare dell’omonima boutique udinese – abbiamo voluto invitare le aziende storiche del territorio. Brand che grazie al proprio dinamismo imprenditoriale e alla qualità dei loro prodotti, realizzati per la maggior parte qui in regione, hanno contribuito alla valorizzazione del Friuli nel mondo. A loro, dunque, va il nostro ringraziamento per aver accettato l’invito così da rendere ancor più spettacolare la serata». Parliamo di nomi storici e moderni dell’alta moda che sfileranno sotto i riflettori della lunga passerella allestita nella piazza: AMD collections, Barbara Beltrame Atelier, Bortolin Gioielli, Cecilia, Cleofe Finati, Issimi Parrucchieri, Max Mara, MiraMode, nùela vèstiti di emozioni.

Non solo alta moda maschile e femminile, comunque. Perché durante la serata, presentata da Monica Bertarelli, ci sarà spazio anche per performance artistiche (il basso baritono Zoltán Nagy), nonché per un ospite d’eccezione, Gabriella Carlucci, che proprio a Udine ha passato la sua infanzia insieme con la famiglia e che ora calcherà il palcoscenico di piazza Libertà vestita da Max Mara e Bortolin Gioielli.

Udine Fashion Night gode del patrocinio di Comune di Udine, Camera di Commercio di Pordenone-Udine, Federazione Moda Italia, Confindustria Udine, Confcommercio Imprese per l’Italia – Udine, Confartigianato Imprese Udine e Accademia Belle Arti G.B. Tiepolo. Inoltre la serata gode del sostegno di Arteni, Axians, Cigierre, Dall’Ava Ie, Denis Toso, Immobiliare Domini Lino, Melevendi, Istituto di bellezza Melissa, Nitta, Pf Group, Re49, Regina di Saba, Somec e Wine Fashion Per tutte le richieste di informazioni relative all’evento è possibile inviare una email all’indirizzo udinefashion21@gmail.com.