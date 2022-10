Fontanini tergiversa e non decide sulla sua ricandidatura: «Mi riservo ancora un po’ di tempo»

UDINE – Il sindaco Pietro Fontanini ha deciso di tenere sulle spine il suo partito, la Lega, e gli alleati di centrodestra. Mancano solo sei mesi alle elezioni comunali di Udine, ma il primo cittadino non intende ancora sciogliere la riserva. Nonostante da più parti gli sia stata rinnovata la fiducia all’interno del centrodestra, lui non cede. Nemmeno l’ultimo endorsement arrivato dal governatore Fvg, Massimiliano Fedriga, l’ha convinto. «A Udine abbiamo un ottimo sindaco che si chiama Pietro Fontanini, penso che abbia amministrato molto bene e che questo sia riconosciuto dai cittadini udinesi. Penso che se ci sarà la sua disponibilità, possa essere un’opportunità come lo è stata in questi ultimi quattro anni e mezzo». Queste le parole pronunciate dal presidente a margine dell’avvio dei lavori di demolizione dell’ex birreria Dormisch.

Fontanini ha ringraziato, ma senza fare un passo in avanti verso una sua ricandidatura: «Le parole del governatore sono importanti. Noi come amministrazione abbiamo fatto cose importanti e vorremmo continuare con questo modello, ma non so ancora dire se sono pronto per altri cinque anni, mi riservo ancora un po’ di tempo». Quanto tempo nessuno lo sa, nemmeno a palazzo D’Aronco. Fontanini non è un politico di primo pelo, e ha tutta l’esperienza per sapersi muovere tra i diversi linguaggi della politica. Evidentemente vuole mettere alla prova i suoi alleati, di cui non si fida totalmente, e vedere fino a che punto può tirare la corda. Una guerra di nervi, in sostanza, che servirà per capire chi davvero crede nella sua ricandidatura e chi invece, sottobanco, sta lavorando per trovare un’alternativa.

L’autunno, in città, non sarà caldo solo per il caro bollette e per l’aumento del costo della vita, ma pure per la politica. Prepariamoci.