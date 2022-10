Cambio al comando della caserma Berghinz: Ferrari subentra a D’Amico

UDINE – Si è svolta nella mattinata giovedì 6 ottobre 2022, presso la caserma Berghinz di Udine, la cerimonia militare di avvicendamento al comando del 3° reggimento Genio Guastatori. Il colonnello Lucio D’Amico ha passato le consegne al colonnello Stefano Ferrari.

Alla cerimonia erano presenti varie autorità civili e militari, tra cui il viceprefetto Sandra Cavalieri, l’assessore al Turismo del Comune di Udine Maurizio Franz e il comandante della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” generale Massimiliano Stecca oltre al gonfalone della Città di Udine e alle rappresentanze delle Associazioni combattentistiche e d’Arma.

Nel suo saluto il colonnello D’amico ha espresso tutto il suo orgoglio e gratitudine per essere stato il comandante di un così glorioso reggimento Genio e ha ringraziato tutto il personale per essere stato sempre pronto e aver svolto tutti i propri compiti con impegno, professionalità e competenza, dando sempre il massimo. Il comandante cedente ha infine rivolto un fervido augurio di sempre maggiori fortune al comandante subentrante. Gli ospiti intervenuti hanno avuto la possibilità di visitare una mostra statica di mezzi allestita per l’occasione e la sala museale dei Guastatori d’Italia che raccoglie le testimonianze di un passato recente e custodisce i cimeli donati dai parenti di chi ha combattuto sacrificando a volte la propria vita.

Il 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine, inquadrato nella Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, è un’unità dell’Arma del Genio che, coordinata dal Comando forze operative Nord di Padova, è incaricata di bonificare il territorio del Friuli Venezia Giulia e delle province di Treviso e Belluno dai residuati bellici dei due conflitti mondiali.

L’Esercito, grazie alla connotazione “dual-use” dei reparti del genio, oltre all’impiego operativo nelle missioni internazionali, è in grado d’intervenire nei casi di pubbliche calamità e utilità, in ogni momento, su tutto il territorio italiano a supporto della comunità nazionale.