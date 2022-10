Esordio casalingo vittorioso per l’OWW contro San Severo

UDINE – Nel secondo turno di campionato, l’Old Wild West Udine riesce ad avere ragione dell’Allianz San Servero, tra le mura amiche del Carnera, per 75 a 69. I friulani sono riusciti a consumare la rivincita sui pugliesi, dopo che questi ultimi, in Supercoppa, erano riusciti ad imporsi sui bianconeri estromettendoli dall’accesso alla finale della competizione. Il successo bianconero è avvenuto con la stessa formazione schierata in Supercoppa, visto che Briscoe, dopo il buon esordio a Ferrara, è stato precauzionalmente tenuto a riposo da coach Boniciolli.

Il match tra le due squadre si è giocato ancora una volta sul filo dell’equilibrio, spezzato solamente nel terzo quarto quando l’OWW si è portata avanti di 10 punti (61-51) grazie al break di 9 a 0 iniziato con i due liberi segnati da Gaspardo e concluso con la penetrazione in slalom di Mussini. Prima e dopo si è vista una San Severo che, poggiando sostanzialmente su soli 5 elementi, è riuscita a rispondere colpo su colpo alla più talentuosa Udine, mettendo ancora una volta in mostra il centro americano Daniel (17 punti e 10 rimbalzi) e le giovani guardie Bogliardi e Sabatino.

Per Udine, oltre ad uno Sherrill ancora una volta top-scorer dell’incontro con 25 punti, si sono avute notizie positive da Esposito (15 punti con 3/3 dall’arco), da Gaspardo (MVP dell’incontro con 14 punti, 5 rimbalzi e 4 assist) e da Mussini, autore di canestri importanti nel finale. Da rivedere, invece, gran parte del settore lunghi, apparso ancora indietro di condizione ed in cui si è fatto rivedere Pellegrino, assente nella prima di campionato a Ferrara.

La prossima fermata nel percorso dell’APU sarà a Chieti dove affronterà la formazione locale, reduce dalla sconfitta casalinga con Cento, domenica prossima alle ore 18.

Apu Old Wild West Udine – Allianz Pazienza San Severo 75-69 (18-17, 39-38, 61-51)

Apu Old Wild West Udine: Sherrill 25, Esposito 15, Gaspardo 13, Mussini 8, Nobile 6, Mian 3, Palumbo 3, Cusin 2, Antonutti, Pellegrino, Fantoma. All. Boniciolli.

Allianz Pazienza San Severo: Daniel 17, Bogliardi 14, Fabi 14, Wilson 13, Sabatino 11, Lupusor, Cepic, Ly-lee, Petrusevski, Arnaldo. All. Pilot.