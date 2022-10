Auto travolta da un treno al passaggio a livello di via Baldasseria

UDINE – Un’automobile è stata travolta da un treno nella mattinata di domenica 16 ottobre. E’ successo intorno alle ore 7 a Udine, all’altezza del passaggio a livello di via Baldasseria, l’incrocio con via Lignano. Nell’impatto la macchina è stata trascinata per circa 10 metri.

Dopo la chiamata di aiuto, gli infermieri della Centrale Sores Struttura operativa regionale emergenza sanitariahanno inviato immediatamente sul posto l’equipaggio di un’ambulanza. Fortunatamente a bordo dell’auto non c’era nessuno. Ancora da chiarire le causa dell’accaduto. Sul posto anche i Vigili del fuoco del Comando di Udine.

Nessun passeggero che viaggiava a bordo del treno regionale in transito in quel momento, il 17326, è rimasto ferito. I passeggeri del treno sono stati fatti scendere e accompagnati presso la stazione con dei taxi. Sul posto sono accorsi anche le forze dell’ordine (Polfer e carabinieri) e tecnici delle Ferrovie.