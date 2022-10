Presentata la terza maglia dell’Udinese: è grigio melange

UDINE – Svelata la terza maglia dell’Udinese Calcio. Macron e Dacia hanno presentato la nuova maglia ‘Third’ prodotta con tessuto Eco Poly Stretch Light, realizzato con filato di poliestere riciclato al 100% da Pet e certificato dal Global recycled standard. Il Club friulano è stato il primo della famiglia Macron ad indossare oramai tre stagioni fa una maglia prodotta in tessuto eco.

Dacia, storico partner di Udinese, ha collaborato alla definizione del design e alla scelta dei colori. La nuova terza maglia, infatti, valorizza l’immagine del Brand e si presenta nella stagione 2022/23 rinnovata non solo nel logo, ma anche nei nuovi colori che rappresentano i territori della Marca: la natura, l’avventura e l’outdoor. L’utilizzo di materiali di riciclo, inoltre, si sposa perfettamente con la filosofia Eco-Smart di Dacia, impegnata per consolidare questo approccio sia per i componenti dei suoi modelli, sia per i nuovi arredi interni degli show rooms che vedremo nel corso del 2023.

I bianconeri confermano la grande attenzione al tema della sostenibilità e dell’innovazione, dimostrandosi ancora una volta, insieme ai propri partner, un vero club pilota in questo settore. La tecnologia applicata al tessuto non impedisce certo di realizzare maglie dallo stile innovativo e dal design accurato ed esclusivo come è anche la nuova Third dell’Udinese Calcio.

La nuova ‘Third’ è grigio melange con dettagli arancioni intorno al girocollo e sui bordi manica. L’effetto melange in stampa sublimatica presente su tutta la maglia rende il capo particolarmente elegante, oltre che performante grazie al tessuto utilizzato e agli inserti in micromesh. Il backneck è personalizzato con il logo dell’Udinese Calcio e con la frase “I primi bianconeri d’Italia”, mentre nel retrocollo è ricamato in nero motto del club: La Passione è la nostra Forza. Sul petto, a destra, in stampa siliconata nera è presente il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore è applicata la patch in silicone arancione con lo stemma dell’Udinese Calcio.

Il kit Third è completato da pantaloncini grigi, con lo stesso effetto melange della maglia, arricchiti da una linea verticale arancione sul fianco. I calzettoni grigi hanno due bande centrali, una nera e una arancione, di diverso spessore e con il Macron Hero all’altezza della caviglia e dietro la scritta U.C.1896. La nuova divisa debutterà in occasione della gara di Coppa Italia che vedrà i bianconeri affrontare il Monza mercoledì 19 ottobre alle ore 21 alla Dacia Arena.

Il nuovo kit ‘Third’, così come tutti gli altri capi della collezione realizzata per l’Udinese Calcio sono acquistabili presso il Macron Sports Hub Udine presso la Dacia Arena, i Macron Sports Hub, i rivenditori Macron autorizzati e online sui siti store.udinese.it e nella sezione dedicata al club sul sito macron.com.