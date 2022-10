La sezione donatori di sangue di Molin Nuovo ha festeggiato i suoi primi 50 anni

TAVAGNACCO – I donatori di Molin Nuovo hanno festeggiato l’importante traguardo dei 50 anni dalla fondazione della loro sezione. La festa del dono è iniziata con la celebrazione liturgica nella chiesa parrocchiale “San Giuseppe Lavoratore” di Molin Nuovo, dove i donatori di Molin Nuovo e i rappresentanti delle sezioni dell’Alto Torre con i loro labari d’onore hanno incontrato la comunità per un momento di preghiera, di ringraziamento e di saluto. Dopo la liturgia, celebrata dal parroco don Mario Piccini e accompagnata dalle voci del gruppo corale locale, il presidente della sezione, Alessandro Barbiero, ha ricordato i presidenti che nei vari anni hanno guidato i diversi direttivi sezionali di Molin Nuovo, e il recente rinnovo del Consiglio direttivo costituito da molti giovani che con costanza e impegno permettono il continuo sviluppo dell’attività sezionale con particolare attenzione al prossimo. “Questo è un segnale importante per me e per tutti noi – rileva Barbiero – un segnale che conferma il principio guida della vita che è quello di credere, un segnale che ci conforta e premia il lavoro svolto”.

Il sindaco del comune di Tavagnacco Moreno Lirutti ha sottolineato il valore dell’impegno e della solidarietà, e ha ringraziato la sezione di Molin Nuovo per l’entusiasmo e la passione con cui alimentano il lavoro sezionale, e soprattutto la particolare costanza dimostrata negli anni. Il presidente provinciale, Roberto Flora, ha ringraziato il presidente e il consiglio direttivo per il lavoro svolto, e tutte le persone che nel corso di questi 50 anni hanno dedicato loro stessi per la crescita e lo sviluppo della sezione, riuscendo a costituire all’interno della loro comunità una cultura del dono. Successivamente sono stati consegnati gli attestati di benemerenza ai donatori che hanno raggiunto traguardi importanti nell’ultimo anno, come premio di riconoscenza dell’Afds ai donatori attivi della sezione.

La festa è poi proseguita con un incontro conviviale al quale hanno partecipato i donatori locali, i rappresentanti delle altre sezioni e le autorità presenti. Questo importante traguardo di 50 anni di vita della sezione di Molin Nuovo è stata un’ulteriore occasione per confermare la vitalità di una sezione che crede nel valore del dono e della solidarietà.