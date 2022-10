La Prefettura conferma l’arrivo a Udine dei militari per presidiare i punti “caldi”

UDINE – In seguito al Comitato provinciale di ordine e sicurezza tenutosi presso la Prefettura di Udine lo scorso venerdì, nella mattinata odierna si è tenuta un’ulteriore riunione in cui prefetto, questore, comandante provinciale dei carabinieri, comandante provinciale della Guardia di Finanza e Comune di Udine hanno trattato, insieme anche al comandante del Comando militare dell’esercito – Raggruppamento Fvg appositamente intervenuto, il tema del possibile supporto della componente militare ai servizi di vigilanza nei quartieri più sensibili della capoluogo cittadino, quale borgo stazione.

Il Comando militare si è reso disponibile a operare con proprie unità, offrendo una copertura dinamica sulle 24 ore, nelle aree di maggiore interesse, sulla base delle indicazioni concordate con la locale Questura e in concorso con le forze dell’ordine già operanti sul territorio. Ha altresì sottolineato come tale intervento si ponga in linea con l’azione di ausilio alle forze dell’ordine che in questo contesto regionale l’esercito sta già fornendo, con ottimi risultati, nelle zone di confine.

Il Comune di Udine ha ringraziato per lo sforzo congiuntamente profuso e per il potenziamento dei servizi di polizia che tutte le forze dell’ordine già a partire dallo scorso fine settimana stanno prestando in sinergia nelle aree cittadine più delicate. I pattugliamenti dei militari inizieranno lunedì dalla zona di borgo stazione.