WhatsApp in down: per qualche ore niente più notifiche e spunte blu

FVG – Per capire quanto ormai le persone siano dipendenti dai social network, basta leggere le reazioni al black-out che in queste ore sta interessando WhatsApp. Da qualche ora la piattaforma più diffusa per la messaggistica è fuori uso, lasciando disorientati chi, ogni giorno e ogni istante, anche in Fvg, utilizza questo strumento per inviare messaggi, vocali e immagini. Per alcuni sembra quasi che senza WhatsApp sia impossibile comunicare e far andare bene la giornata. Un’esagerazione evidente soprattutto per quella generazione, a cui appartiene anche chi scrive in questo momento, che è cresciuta e ha vissuto per parecchi anni senza internet, senza telefoni cellulari, senza WhatsApp, Telegram, Facebook e Instagram, e che in certi frangenti rimpiange quei tempi.

Certo, la comodità di avere tutti a disposizione con un semplice click è impagabile, così come quella di poter comunicare in tempo reale con milioni di persone, ma ogni tanto, qualche pausa, non fa male. Per restare più concentrati su quello che si fa (alla guida ad esempio?) o per guardare in faccia i nostri interlocutori. Il guasto alla piattaforma, che coinvolge altri Paesi oltre all’Italia, riguarda sia la versione mobile sia quella desktop. Nell’attesa che tutto torni come prima, godiamoci questi momenti senza notifiche continue e spunte blu!