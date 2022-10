Ex Dormisch, 800 mila euro dalla Regione per la rotonda di piazzale Cavedalis

UDINE – Il Comune di Udine ha ottenuto dalla Regione un finanziamento pari a 800mila euro per la realizzazione della nuova viabilità di piazzale Cavedalis che andrà ad agevolare, anche attraverso percorsi pedonali e ciclabili, l’accesso all’ambito dell’ex Birreria Dormisch, interessato da un progetto di riqualificazione, da parte della Società Danieli & C. S.p.A., che prevede l’insediamento di un polo culturale ed educativo gestito in sinergia con l’ Isis Arturo Malignani.

“Desidero ringraziare la Regione – sono le parole del sindaco Pietro Fontanini – per avere accolto in toto la nostra richiesta per questo intervento che risulta di fondamentale importanza per permettere al nuovo polo di dialogare con la città e, più in generale, per snellire e rendere più sicuro un incrocio tra i più trafficati della città e tra i più delicati vista la quantità di studenti che quotidianamente frequenta il Centro Studi”.

L’opera prevede l’eliminazione dei semafori e la realizzazione di una rotonda. “Rinnovo ovviamente il mio grazie all’Ing. Benedetti e alla Danieli per essersi fatti carico, da un punto di vista progettuale ed economico, dell’opera di recupero della ex Dormisch attraverso la quale un immobile che da più di vent’anni versa in condizioni di estremo degrado verrà recuperato tornando al centro della vita cittadina”, conclude Fontanini.