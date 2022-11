Report Ssm a Udine, ricavi in crescita per i parcheggi a raso e in struttura

UDINE – “I numeri contenuti nel report che ho ricevuto oggi da SSM e che mette a confronto la gestione della sosta a Udine al 31 agosto di quest’anno rispetto alla stessa data del 2021 restituiscono il quadro di una città non solo viva ma in costante crescita”. Lo comunica il sindaco di Udine Pietro Fontanini. “Innanzitutto – spiega Fontanini – si è registrato un incremento dei ricavi del 35% derivante dall’utilizzo dei sistemi di pagamento elettronici grazie alla continua diffusione e all’utilizzo della app InPark che ad oggi conta più di 22.000 utenti. Abbiamo quindi avuto un aumento del 9% dei ricavi relativi ai parcometri e del 15% dei ricavi derivanti dai parcheggi in struttura, con un picco del 31% per quanto riguarda la struttura di piazza Primo Maggio. Si tratta di numeri che parlano chiaro di come la nostra città stia crescendo a livello di afflussi turistici e che ci dicono che la via imboccata per una semplificazione delle procedure di pagamento della sosta è quella giusta”.

“Desidero ringraziare il Presidente Emilio Occhialini e il Direttore Generale Pierluigi Pellegrini per il lavoro che hanno svolto e stanno svolgendo per Udine. Chi sceglie la nostra città merita di trovare un sistema di sosta efficiente, semplice e sicuro, e noi glielo stiamo dando”, conclude Fontanini.