Scossa di terremoto nelle Marche: avvertita anche in Fvg

FVG – Alle ore 7 di mercoledì 9 novembre si è registrato un terremoto nelle Marche, nella località di Senigallia. La magnitudo è stata di 5.7. Una scossa che, nonostante la distanza (194 chilometri), è stata avvertita anche in Friuli Venezia Giulia, da Trieste a Udine passando per Lignano Sabbiadoro.

Numerose le chiamate alla Sala operativa regionale della Protezione Civile Friuli Venezia Giulia / Sor e agli operatori del Nue112. In particolare da Grado, Trieste, Codroipo. Al momento non si segnalano problematiche in regione.