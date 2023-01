Reddito e pensione di cittadinanza: a Trieste e Udine quasi la metà dei beneficiari

FVG – L’attuale numero di beneficiari del Reddito e della Pensione di cittadinanza in Friuli Venezia Giulia è pari a circa 9.500 nuclei (nel mese di novembre 2022), che includono quasi 15.000 persone. L’80% circa dei nuclei percepisce il Reddito (7.515), il rimanente 20% la Pensione di cittadinanza (1.951). Gli importi medi sono pari a 475 euro per il Reddito e 255 euro per la Pensione di cittadinanza. Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati Inps.

Da quando sono state istituite queste misure, precisa Russo, il numero massimo si è registrato a settembre 2020, con poco meno di 13.000 nuclei percettori in regione; il minimo è stato toccato a febbraio 2021, pari a 7.000 beneficiari. Nell’ultima parte di quest’anno il dato appare stabilizzato su valori inferiori alle 10.000 unità. Per leggere correttamente i dati di flusso mensili, si deve considerare che uno dei requisiti necessari ai fini dell’erogazione e del mantenimento del beneficio è che l’Isee sia inferiore a 9.360 euro. Tale condizione determina una diminuzione a febbraio di ogni anno del numero dei beneficiari, in quanto una parte degli stessi non risulta più rientrare in questa soglia al momento della presentazione della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (che di solito avviene appunto all’inizio dell’anno). Un altro momento di forte flessione del numero di beneficiari (del solo reddito di cittadinanza) si registra al termine del ciclo dei 18 mesi, quando è prevista la sospensione di un mese, al termine della quale è comunque possibile presentare nuovamente la domanda per ricominciare a percepire la misura. Per questo motivo, ad esempio, a ottobre 2020 il numero di percettori è sceso di ben 3.000 unità in Fvg rispetto al mese precedente (lo strumento è stato infatti introdotto 18 mesi prima, ad aprile 2019).

Due nuclei su tre sono composti da una sola persona. Il numero medio di componenti dei nuclei beneficiari è sensibilmente diminuito nel tempo. Ad agosto 2019 era pari a 1,9 persone in regione, attualmente si attesta a 1,6 (1,7 per i percettori del Reddito di cittadinanza, 1,1 per quelli che beneficiano della Pensione di cittadinanza). I nuclei con un solo componente sono attualmente il 63,5% del totale in Fvg; a livello territoriale si passa dal 57,8% in provincia di Pordenone al 67,1% in quella di Trieste. La nostra regione da questo punto di vista presenta il valore più elevato in Italia e le province di Trieste, Gorizia e Udine si collocano nelle prime cinque posizioni per incidenza dei nuclei monocomponenti sul totale dei beneficiari della misura (il dato medio nazionale è pari al 45,7%).

Quasi la metà vive a Trieste o a Udine. Se si considerano tutti i nuclei beneficiari di almeno una mensilità nel corso dell’anno, il loro numero in regione è più elevato e pari a 14.377 (nei primi undici mesi del 2022). A livello territoriale è interessante notare che i beneficiari della misura si concentrano nei Comuni di maggiori dimensioni, non solo in termini assoluti ma anche in rapporto al numero di abitanti. In particolare, quasi la metà risiede in due soli Comuni: a Trieste, che comprende quasi un terzo del totale (32,2% nel 2022) e a Udine (13,4%). Se si confronta il numero di persone che vivono in una famiglia che percepisce una misura di sostegno e il totale dei residenti nei centri maggiori della regione, si può osservare che a Trieste questa incidenza nel 2022 è pari al 3,6%, seguita da Udine con il 3,5%, da Gorizia con il 3,3% e da Monfalcone con il 3,2%. Pordenone presenta un valore decisamente inferiore, con il 2,1% della popolazione interessata dalla misura. Nel resto della regione, aree montane incluse, l’incidenza media è appena dell’1,3%. Se si esaminano i dati di tutti i Comuni, anche quelli più piccoli (dove però una variazione di poche unità può avere un impatto significativo in termini percentuali), si può vedere che solo Pulfero e Vito d’Asio superano il 4%; all’opposto Moruzzo e Sappada evidenziano i valori più bassi (0,2% dei residenti in entrambi i casi). In Italia il “tasso di copertura” del Reddito/Pensione di cittadinanza è triplo rispetto alla nostra regione, pari al 6,2% della popolazione nel periodo gennaio-novembre 2022 (contro il 2,1% complessivo del Fvg), con un picco in Campania pari al 15,5%.