L’Università inaugura il suo 45esimo anno con il ministro Bernini

UDINE – Il 45° anno accademico 2022-2023 dell’Università di Udine sarà inaugurato lunedì 30 gennaio alla presenza del ministro dell’università e della ricerca, Anna Maria Bernini. La cerimonia si terrà, con inizio alle 11, nell’auditorium della nuova biblioteca del polo scientifico e tecnologico (polo dei Rizzi, via delle Scienze). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming all’indirizzo www.uniud.it/streaming. ll programma prevede, dopo l’ingresso del corteo accademico, l’introduzione musicale a cura dell’Orchestra dell’Università di Udine (eseguiranno, di Arcangelo Corelli, il Largo del Concerto grosso in Re maggiore, opera 6, numero 1). Aprirà gli interventi la relazione del rettore Roberto Pinton. A seguire i rappresentanti degli studenti, Francesca Corte, presidente del Consiglio degli studenti, e del personale tecnico amministrativo, Lionello Fabris, componente del Senato accademico. I saluti istituzionali saranno portati dal sindaco di Udine, Pietro Fontanini, e dal presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Prenderà poi la parola il ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini.

La cerimonia proseguirà con la lectio magistralis pronunciata dal professor Enrico Giovannini, ordinario di statistica economica dell’Università di Roma “Tor Vergata”, già ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. Giovannini dedicherà la sua lezione a “Le politiche per lo sviluppo sostenibile dopo la modifica ai principi fondamentali della Costituzione”.

La prolusione sarà tenuta dal professor Daniele Morandi Bonacossi, ordinario di archeologia e storia dell’arte del Vicino Oriente antico del Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Ateneo friulano. L’intervento di Bonacossi è intitolato “La distruzione della memoria in Iraq e Siria. Il ruolo dell’Università di Udine nella protezione del patrimonio culturale dell’antica Mesopotamia”. Il tradizionale canto del Gaudeamus, eseguito dall’Orchestra e dal Coro dell’Ateneo, concluderà la cerimonia.