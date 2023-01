Gianpietro Benedetti cittadino onorario di Udine

UDINE – Durante il consiglio comunale di lunedì 30 gennaio, l’Aula ha conferito la cittadinanza onoraria all’ingegnere Gianpietro Benedetti. “In questi anni – ha detto il sindaco, Pietro Fontanini – ha fatto tantissimo a favore del patrimonio artistico della città. L’ultimo intervento in ordine di tempo riguarda la rigenerazione urbana della ex Dormisch che diventerà la sede dell’Its Malignani. Un luogo di cultura aperto a tutta la città». Oltre a questo, Benedetti, con il suo gruppo Danieli, ha rimesso a nuovo il castello, l’angelo dorato, e praticamente tutti i manufatti di piazza Libertà. Senza dimenticare la fontana monumentale di piazza San Giacomo. Compiaciuto del riconoscimento ricevuto, Benedetti: «Abbiamo deciso di investire per mantenere bella e vivibile la nostra città non solo per l’affetto che ci lega a Udine, ma anche perché vedere un luogo accogliente e ordinato, è un ottimo biglietto da visita per tutti quei clienti che portiamo in città». Una consegna, quello della cittadinanza onoraria, accompagnato dall’applauso del consiglio comunale.