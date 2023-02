L’OWW Udine soffia via le nubi vincendo contro Mantova

UDINE – Dopo la scoppola presa a Bologna, l’Old Wild West Udine torna alla vittoria sconfiggendo in casa la Staff Mantova per 73 a 65.

Ancora una volta priva di Briscoe e Nobile, la formazione friulana ha colto una vittoria tutto sommato convincente, anche se al cospetto di una squadra da non annoverare tra le prime della classe come Mantova, quart’ultima in classifica. Una ritrovata difesa di squadra, accompagnata alle giocate di classe di Gentile, sono stati gli elementi fondanti della vittoria contro i virgiliani. Migliorata inoltre, soprattutto nella ripresa, anche la circolazione della palla in fase offensiva, uno dei talloni d’Achille di questa squadra, almeno finora.

La prestazione dei bianconeri non è stata, però, tutta rosa e fiori, come dimostrano i primi due quarti in cui gli ospiti sono stati a lungo in vantaggio, chiudendo sul +3 all’intervallo (37-40). In questo frangente non sono mancanti gli errori, soprattutto difensivi, dei friulani, alcuni di collettivo come i “buchi” sotto canestro quando il centro bianconero andava a difendere sul perimetro, altri individuali, come schiacciate clamorosamente sbagliate o palle perse in modo infantile proprio da coloro che dovrebbero avere maggiore esperienza.

Nella ripresa, Udine è salita di livello in difesa, costringendo Mantova a “sporcare” le medie dei propri tiratori Miles, Cortese (un ex) e Veronese e a perdere una infinità di palloni (20 alla fine). Dall’altra parte l’APU ha avuto un Gentile non solo top-scorer dell’incontro con 20 punti, ma anche grande suggeritore (5 assist) e rimbalzista (8 carambole). Dietro di lui, ed è una ottima notizia, si sono accodati Monaldi e Palumbo: l’ex Scafati ha dato un contributo importante da realizzatore dalla linea da tre punti (4/10), mentre l’ex Forlì si è reso utile sia in cabina di regia sia sfruttando la propria fisicità vicino a canestro (6 rimbalzi per lui).

Nell’ultimo quarto, nonostante l’uscita nel finale per 5 falli di Gentile, i bianconeri sono arrivati al massimo vantaggio di +13 dopo un canestro di Monaldi (70-57), prima che gli ospiti riuscissero a ridurre lievemente il distacco, ma non a capovolgere l’esito dell’incontro.

Superato l’ostacolo Mantova, la formazione di coach Finetti si troverà davanti l’ennesimo esame importante per misurare le proprie ambizioni. I bianconeri, infatti, andranno a Pistoia a casa della capolista Giorgio Tesi Group. Udine dovrebbe recuperare Briscoe e, forse, Nobile, ma ci sarà bisogno davvero di una prestazione corale per uscire vincitori dal palasport toscano.

APU OLD WILD WEST UDINE – STAFF MANTOVA 73-65 (24-23, 37-40, 59-52)

APU OLD WILD WEST UDINE: Gentile 20 punti, Palumbo 6, Antonutti 6, Gaspardo 6, Cusin 3, Briscoe n.e., Fantoma 4, Brescianini n.e., Esposito 6, Pellegrino 2, Monaldi 14, Sherrill 6. All. Carlo Finetti.

STAFF MANTOVA: Lo n.e., Miles 18 punti, Criconia 3, Iannuzzi 6, Veronesi 12, Janelidze 2, Cortese 13, Ross 4, Calzavara 7, Morgillo. All. Nicolas Zanco.