Il Premio America Giovani a una studentessa universitaria di San Daniele

UDINE – Simona Picco, di San Daniele del Friuli, studentessa dell’Università di Udine laureata triennale con il 110 e lode in Mediazione culturale e iscritta al corso di laurea magistrale in Traduzione e mediazione culturale è stata insignita del Premio America Giovani al talento universitario promosso dalla Fondazione Italia Usa. Il riconoscimento viene attribuito ogni anno a 1000 giovani neolaureati con un percorso di studi di eccellenza, per sostenerli nell’ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali. Il premio consiste in una borsa di studio a copertura totale per fruire gratuitamente del master online della Fondazione in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”. La cerimonia di premiazione della studentessa del Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società si è svolta alla Camera dei deputati a Roma.

I vincitori del Premio America Giovani sono selezionati dalla Fondazione Italia Usa, tramite la banca dati delle università italiane, tra i neolaureati con un piano di studi afferente gli interessi della Fondazione e sulla base di diversi parametri indicativi del loro talento accademico come, tra l’altro, il punteggio di laurea, l’età di conseguimento del titolo, la media degli esami, la data della sessione di laurea, il curriculum studiorum e altre valutazioni comparative. Il riconoscimento affianca il Premio America, destinato alle più prestigiose personalità di chiara fama internazionale.

«Il prestigioso riconoscimento attribuito a Simona è motivo di orgoglio per il dipartimento e i corsi di studio interessati e premiano al contempo le capacità di una studentessa di valore e la qualità della didattica del nostro Ateneo che trova riscontro anche a livello nazionale», sottolineano Fabiana Fusco, direttrice del Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società, eRenata Londero, coordinatrice dei corsi di laurea triennale in Lingue e Letterature straniere e Mediazione culturale Lingue e dei corsi magistrali in Letterature europee ed extraeuropee e in Traduzione e mediazione culturale.