Verso il ballottaggio, Salvini di nuovo a Udine: «Fontanini-Fedriga è una grande accoppiata»

UDINE – “La sinistra mi accusa che sono venuto qui tante volte: è vero, e la Lega ha portato cinque ministri a Udine, perché in questa terra e in questa città noi ci crediamo. Oggi sono qui per ringraziare i cittadini di Udine e del Fvg per il grande risultato, incredibile, per Massimiliano Fedriga, per il centrodestra e per la Lega. Il risultato dice che abbiamo lavorato bene e se torneranno a votare le persone che hanno votato domenica scorsa, la partita è chiusa. L’accoppiata Fontanini-Fedriga è una grande accoppiata”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità e leader della Lega Matteo Salvini, giunto in città in vista del ballottaggio nel capoluogo friulano in programma il 16 e 17 aprile, per sostenere il sindaco uscente e candidato del centrodestra Pietro Fontanini (Lega).

All’incontro, al quale erano presenti numerosi esponenti della Lega regionale, ha partecipato anche il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga. “Evidentemente il lavoro paga e a Udine e in regione c’è gente pragmatica e concreta – ha proseguito Salvini – e l’impegno mio come ministro dei Trasporti è realizzare quello di cui si chiacchiera da anni: il nodo ferroviario di Udine, separando merci da passeggeri, togliendo i passaggi a livello. Con il mio incarico sto incontrando anche imprenditori, e con Rizzani de Eccher ho parlato di un’area dimessa su cui stiamo ragionando e su cui intendo procedere con bonifiche e investimenti per un grande progetto multifunzionale per restituirla alla città”. Il governatore Fedriga da parte sua ha sottolineato che “negli ultimi cinque anni il sindaco Fontanini è stato in grado, attraverso una forte sinergia e collaborazione tra Regione e Comune, di dare prospettive importanti a questa città”. “Fontanini ha impostato la campagna elettorale in modo molto serio – ha concluso Fedriga – portando in campo le scelte coraggiose fatte per questa amministrazione comunale. Faccio dunque l’appello a scegliere Pietro Fontanini la prossima domenica, proseguendo con una continuità amministrativa che è fondamentale per poter costruire”.