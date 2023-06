Carnera 4.0, il progetto va avanti. De Toni incontra Pedone e Ritossa

UDINE – A palazzo D’Aronco si sono incontrati per la prima volta il sindaco Alberto Felice De Toni, accompagnato dall’assessora allo Sport Chiara Dazzan, e gli investitori del Carnera 4.0 Alessandro Pedone e Gabriele Ritossa.

Durante l’incontro sono stati ripercorsi i passaggi che hanno portato all’attuale situazione sul progetto del Carnera 4.0, un progetto ambizioso da quasi 30 milioni di euro che porterebbe il palazzetto a una capienza di quasi 8.000 posti pronto ad ospitare non solo il basket ma anche concerti ed eventi. Un progetto che insieme allo Stadio 2.0 creerebbe una vera e propria cittadella dello sport che al campo principale aggiungerebbe anche un secondo campo da allenamento, una palestra e un albergo con Spa.

Il sindaco De Toni commenta: “Un incontro positivo, abbiamo fatto chiarezza sullo stato dell’arte e sui passaggi necessari per la realizzazione di un progetto di questa portata. Siamo fiduciosi che con lo strumento del paternariato pubblico privato si possa arrivare ad un risultato concreto che dia valore alla città”. Da parte sua, Pedone ha detto: “Ringraziamo il sindaco e l’assessore per aver accolto positivamente gli sforzi che il nostro gruppo di investitori sta compiendo per progettare al meglio una grande infrastruttura al servizio della collettività”.