Udine sotto le stelle, ci saranno novità per la nuova edizione

UDINE – A palazzo D’Aronco un incontro organizzativo per decidere le attività estive in luglio e agosto di Udine Sotto le Stelle. Un tavolo di dialogo aperto e concreto dove l’amministrazione comunale si è confrontata con esercenti e commercianti per migliorare insieme l’offerta cittadina nei mesi estivi. Tante le idee e le proposte messe sul tavolo per le diverse zone del centro cittadino, da via Gemona a via Aquileia, da Borgo Poscolle a via Mercatovecchio, presentate da commercianti, esercenti e rappresentanti delle categorie.

“Le iniziative come questa sono fondamentali per la vita della nostra città, perché danno un valore aggiunto all’offerta turistica – commenta il vicesindaco Alessandro Venanzi – Stiamo tenendo in considerazione tutte le esigenze, anche quelle legate dei residenti, del trasporto pubblico locale e del passaggio dei mezzi di soccorso, creando una proposta di grande valore per i cittadini”.

“Sono molto contento perché in questi incontri si vedono passione e impegno che esercenti e commercianti di Udine mettono nel loro lavoro – continua l’assessore alle Attività Produttive – Il nostro obiettivo è quello di coordinare le diverse esigenze creando una programmazione che sicuramente arricchirà la nostra città”.

Raccolte le proposte delle categorie l’amministrazione comunale nei prossimi giorni formulerà il progetto definitivo che, dopo il passaggio in giunta, sarà presentato alla cittadinanza con una conferenza stampa.