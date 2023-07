Medici e pazienti in passerella contro il tumore al seno

UDINE – Fianco a fianco nel percorso di cura e, ora, anche sulla passerella a fin di bene: le pazienti oncologiche e i medici saranno i modelli e le modelle d’eccezione che sfileranno il 7 luglio, nel cuore del capoluogo friulano, aderendo all’iniziativa di sensibilizzazione sul carcinoma mammario organizzata dell’Associazione Donne Operate al Seno-Comitato di Udine in collaborazione con il Comune di Udine.

Venerdì sera, l’appuntamento sarà dalle 20.30 in piazza Libertà con la serata “Ieri, oggi, domani…il fascino siamo noi! Perché cancro sia solo una parola e non una sentenza”, la seconda edizione della sfilata di moda ideata dall’Andos cittadino, culmine di una giornata di appuntamenti per celebrare i 36 anni di attività del sodalizio a supporto delle persone colpite da tumore al seno.

L’evento, che ha il patrocinio tra gli altri del Cro di Aviano e dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, ha una doppia finalità: da un lato, tenere alta l’attenzione sull’importanza della prevenzione; dall’altro quello di far vivere alle pazienti un’esperienza straordinaria, che aiuta a riconquistare l’autostima in un momento tanto complesso e quindi a migliorare la qualità della loro vita. Indossatori e indossatrici sfileranno in passerella con capi all’ultima moda, abiti da sposa e da cerimonia,

firmati da Miramode e C&M abbigliamento; a condurre la serata sarà Poma Alessandro Pomarè e il programma prevede anche l’esibizione di Catine, pronta a far ridere il pubblico con il suo cabaret. Aprirà la serata il gruppo di giovani ballerini Lightxy, l’Accademia Internazionale del Musical con la partecipazione di Rachele Qualla e la Scuola di Ballo ArtBalletto. «Per il 36esimo anniversario del comitato Andos di Udine – spiega la presidente dell’associazione, Mariangela Fantin -, abbiamo deciso di riproporre la sfilata di moda che tanto successo ha avuto l’anno scorso. A calcare la passerella saranno donne, già pazienti oncologiche, accompagnate da medici che le affiancano anche in questa avventura. L’evento vuole sottolineare quanto sia importante prendersi cura di sé stesse nel corso della vita e delle trasformazioni a cui va incontro il corpo femminile. La sfilata è un’occasione unica per dare l’esempio e far vivere alle modelle un momento magico: un gruppo di esperti valorizzerà, infatti, il loro aspetto e le farà sentire ancora più belle». La serata è a ingresso libero e in caso di pioggia si svolgerà sotto la Loggia del Lionello.

La giornata del 7 luglio, però, inizierà già la mattina con la MaratonAndos in Piazza Libertà nel Truck Despar: dopo i saluti, alle 8.30, e la colazione con il caffè della Demar e le brioche della Pasticceria Beltrame, alle 9 ci sarà la lettura del Messaggero Veneto assieme al direttore Paolo Mosanghini; alle 10 invece sarà la volta della presentazione del libro “Ultimo appuntamento sul Tagliamento” scritto dal giornalista Daniele Paroni. Alle 11, Mosanghini intervisterà la criminologa Angelica Giancola insieme al prefetto di Udine, dottor Massimo Marchesiello mentre alle 12, spazio alla prevenzione del tumore al seno con la dottoressa Carla Cedolini, responsabile di Chirurgia Senologica dell’Ospedale di Udine. Dopo l’AperitivAndos delle 13, con i vini dell’Azienda vitivinicola di Guido Lorenzonetto, lo spuntino del Bar Volturno 66 di Silvia Molaro e gli assaggi dei succhi di frutta della Cooperativa Sincero, il programma continua con l’incontro assieme alla fotografa friulana Ulderica Da Pozzo (alle 14) cui seguirà l’intervista alla scrittrice e poetessa Antonella Sbuelz (ore 15). Un’ora dopo, Giuseppe Napoli racconterà il progetto “Fvg in movimento-10mila passi di salute” coordinato da Federsanità Anci Fvg. Le iniziative del pomeriggio si concluderanno con l’appuntamento delle 17 assieme ad Adriano Luci (Gruppo Luci-Gesteco spa) per parlare di sostenibilità.

L’iniziativa è organizzata da Andos Comitato di Udine con il Comune di Udine e il gruppo Despar/Eurospar/Interspar e in collaborazione con MiraMode, C&M Abbigliamento, Accademia Internazionale del Musical, ArtBalletto, New Look hair stylist, Miss Mondo, Radio Punto Zero, Euroregione News. Ha il patrocinio di Cro di Aviano, AsuFc, Unci Udine, Ana Sezione di Udine, Coveg, Gruppo Luci-Gesteco, Sol Caribe Viaggi e Niu Team.

L’evento è reso possibile grazie al contributo di Farmacia Palmanova 284, Gamma Bar, Bcc Credito Cooperativo, Centro Friuli, Caffè Beltrame, Romagna Coppe e Oreficeria Gioielleria Orologeria Romagna.