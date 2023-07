Lignano è ancora “Bandiera Blu”: è la 34esima volta

LIGNANO SABBIADORO – “Fa piacere venire qui a festeggiare questo riconoscimento e ricordare quanto alta sia l’attenzione all’ambiente di una città come Lignano Sabbiadoro che d’estate si trasforma in una grande località balneare in cui tutto è gestito in funzione del benessere e dell’accoglienza. In questo anche la Regione fa la propria parte, avendo impresso una forte impronta ecologista alla nostra politica ambientale, che mette al centro l’uomo, senza considerarlo un nemico dell’ecologia”. Questo il messaggio che l’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro, ha rivolto alla platea di istituzioni, Forze dell’ordine e operatori del turismo presenti stamattina alla Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro per la consegna della Bandiera Blu. Come ha spiegato la direttrice di Arpa Fvg, Anna Lutman, la bandiera attesta una qualità eccellente delle acque balneabili della costa lignanese dove l’Agenzia per l’ambiente regionale

opera su 6 punti di monitoraggio, con 40 campionamenti l’anno, per 400 analisi e misure microbiologiche e microfisiche. Altri 3 punti di monitoraggio rientrano nelle acque di competenza del Comune di Marano Lagunare dove si riscontrano la medesima eccellente qualità delle acque di balneazione.

Scoccimarro ha richiamato l’impegno della Regione anche sul fronte degli investimenti “abbiamo investito nei dragaggi e nel contrasto all’erosione della costa”. A primavera i ripascimenti della spiaggia hanno comportato una movimentazione di 80mila metri cubi di sabbia e, allo stesso tempo, è stata migliorata la navigabilità del canale di Lignano e liberata la foce del Tagliamento dai sedimenti che la bloccavano (interventi del valore complessivo di 1,5 milioni di euro).

Quanto alla località balneare, l’assessore si è complimentato con il sindaco Laura Giorgi per la qualità dell’offerta ricettiva e di intrattenimento con grandi eventi nell’ambito della cultura e dello spettacolo. Alla cerimonia ha preso parte anche il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin. Quest’ultimo, riferendosi al fatto che la Bandiera è stata conquistata da Lignano per la 34esima volta, ha detto: “Il numero già di per sé dimostra come negli anni ci sia stata grandissima attenzione per la qualità dell’acqua e della balneazione. Lignano Sabbiadoro è la principale località turistica del Friuli Venezia Giulia ed è evidente come, attori istituzionali e non, abbiano tutto l’interesse a garantire che la qualità della ricettività turistica venga accompagnata anche da un ottimo stato di salute delle acque. Questo nuovo riconoscimento testimonia il buon lavoro fatto in tutti questi anni e comunica un unico messaggio: a Lignano Sabbiadoro ci sono tanti servizi ma soprattutto un mare pulito e bello in cui nuotare”.