Turista olandese si infortuna in forra in Val Resia: soccorso dall’elicottero

RESIA – Tra le 18 e le 20 di domenica c’è stato un intervento di soccorso in Val Resia. Allertate dalla Sores le squadre della stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino, quelle della Guardia di Finanza, l’elisoccorso regionale e l’ambulanza per raggiungere nella forra del rio Ronch un escursionista di nazionalità olandese del 1965 rimasto infortunato alla sesta calata, quindi quasi alla fine del percorso, che è costituito da sette calate con inizio nei pressi della località di Coritis.

A chiamare i soccorsi sono stati due dei cinque componenti il gruppo, connazionali, che sono dovuti uscire dal percorso per cercare un punto in cui il cellulare agganciasse la rete. Sul posto si è portato l’elisoccorso regionale, che con una operazione delicata ha effettuato delle lunghe verricellate da circa 90 metri per sbarcare il personale dell’equipe tecnico medica di bordo sul fondo della forra.

L’uomo è caduto da un’altezza di circa sei metri impattando con la.schiena tra sassi e legni e riportando traumi ma rimanendo sempre cosciente. Imbarellato, è stato verricellato a bordo e condotto a Udine. Gli altri escursionisti sono stati raggiunti dalle squadre dibterra, in particolare da due forristi, che si sono calati sul rio da un sentiero laterale e li hanno accompagnati fino all’uscita. In tutto si sono mobilitati dieci soccorritori.