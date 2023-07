Al via la 25esima edizione della Sagra dello Struzzo

POZZUOLO DEL FRIULI – La Sagra dello Struzzo taglia il traguardo delle 25 edizioni, è nata infatti 27 anni fa, ma vanno tolti due anni a causa della pandemia. L’eccezionale tempesta con grandine che ha colpito anche Pozzuolo, non ha fermato il lavoro dei tanti volontari, nonostante quasi tutti abbiano subito danni, anche gravi, alle proprie abitazioni e veicoli.

La manifestazione dal menu curato, dal servizio amico dell’ambiente e dalla formula a misura di tutta la famiglia, si svolgerà nell’area festeggiamenti del polo scolastico dal 28 luglio al 6 agosto. Nel ricco programma non mancano diversi appuntamenti davvero speciali. Il primo si svolge sabato 29 luglio con il gemellaggio della locale Società filarmonica con l’associazione musicale di Governolo, in provincia di Mantova, paese dove si svolge un’analoga sagra dedicata all’originale animale, con cui la Pro Loco di Pozzuolo intrattiene ormai da alcuni anni un simpatico scambio di visite. Le due bande partiranno alle 19.15 dalla Casa della Musica per raggiungere suonando l’area dei festeggiamenti nel polo scolastico.

Il secondo appuntamento “fuori menu” si tiene domenica 30 luglio con la festa per i 25 anni di “Quella mezza sporca dozzina”. Infatti, la formazione mobile da osteria celebre in tutto il Friuli e anche oltre i nostri confini è nata proprio a Pozzuolo, da un gruppo di giovani (al tempo) che suonavano nella banda paesana. Alle 21.30 è prevista una cerimonia e una reunion dei tanti componenti che nel corso degli anni si sono avvicendati nei ranghi.