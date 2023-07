Andrea Zini è il delegato del Comune alla Protezione Civile

UDINE – Il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni ha deciso di conferire all’Assessore Andrea Zini una specifica delega in merito alla Protezione Civile. Un provvedimento che ha subito una decisa accelerazione anche in virtù dell’eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta negli ultimi due giorni sulla città. La delega fino ad oggi era nelle mani del Primo cittadino.

“Avevo già l’intenzione di delegare un membro della Giunta su questa materia e avevo individuato nell’Assessore Andrea Zini il profilo più adeguato” spiega il sindaco De Toni. “Oggi abbiamo deciso di imprimere un’accelerazione alla nomina per consentirgli di affiancare in questi giorni la Protezione Civile, impegnata in molti interventi in città ma anche nel territorio vicino”. Com’è noto lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni. La Protezione Civile comunale nasce alla fine del febbraio del 1991, ratificate con le delibere numero 4866 e 38916. Il primo intervento avviene l’11 marzo 1991 per il disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto casualmente in Via Buttrio in un cantiere edile.

“Ringrazio il sindaco per l’opportunità che mi offre con questa delega, di seguire un’istituzione così importante per il nostro territorio” commenta l’assessore Zini. “Auspico di poter collaborare presto e in maniera proficua con tutto il sistema regionale della Protezione Civile”.