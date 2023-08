Iniziati i lavori per l’installazione delle nuove telecamere al parco Moretti

UDINE – Nella giornata di lunedì 7 agosto 2023 sono iniziati i lavori per l’installazione delle nuove telecamere di sorveglianza nel parco Moretti di Udine. L’installazione, che si concluderà in circa due settimane, fa parte di un’opera che prevede la posa di 3 impianti: al parco Moretti, al parco del Cormôr e nell’area di viale 25 Aprile. Le telecamere di sorveglianza che saranno installate al Moretti saranno 7, ma in realtà gli obiettivi puntati sul parco saranno 18, per una copertura totale dell’area. Il valore dell’intervento ammonta complessivamente a circa 84 mila euro.

Il vicesindaco Alessandro Venanzi ha commentato: “Sorvegliare l’attività diurna del parco è una pratica necessaria per riqualificare un’area che ha grande potenziale per quanto riguarda la socialità e la vita all’aperto della città di Udine. L’obiettivo è riempire il parco di sport e altre attività, in sicurezza, perché il Moretti è un simbolo della città e tale vogliamo che rimanga”.

Negli ultimi mesi sono state molte le segnalazioni di comportamenti illeciti pervenute all’amministrazione da parte delle frequentatrici e frequentatori del parco. Il Comune di Udine, con l’installazione del sistema di videosorveglianza vuole tutelare la sicurezza non solo dei frequentatori abituali del parco ma anche di tutte le cittadine e tutti i cittadini residenti nei pressi dell’area.

Dallo scorso maggio inoltre il parco Moretti è presidiato da una pattuglia di due agenti della Polizia dalle ore 9 alle 21, con l’obiettivo di prevenire e contrastare comportamenti illeciti, come lo spaccio, che avvengono soprattutto nella zona della collinetta dell’area verde.