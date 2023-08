La Guardia di Finanza scopre una coltivazione di marijuana a Osoppo

OSOPPO – I finanzieri del Comando provinciale di Udine, nel corso di un servizio di controllo nel territorio nel comune di Osoppo, hanno denunciato una persona di 52 anni per il reato di produzione, coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, sequestrando 20 piante di canapa indiana del peso di oltre 30 chilogrammi e ulteriori 208 grammi di marijuana pronta per il consumo.

I militari della Compagnia di Tolmezzo e della Tenenza di Gemona del Friuli, nell’ambito del piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva, hanno individuato la coltivazione di piante di sostanza stupefacente all’interno del giardino di una abitazione residenziale. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire delle infiorescenze essiccate, già pronte per l’utilizzo.

Complessivamente lo stupefacente sequestrato, qualora immesso sul mercato, avrebbe fruttato un provento illecito di alcune migliaia di euro. Il responsabile è stato, pertanto, denunciato alla competente Autorità Giudiziaria in ordine al reato previsto dall’articolo 73 del D.P.R. n. 309/1990. L’operazione di servizio si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo finalizzato a prevenire e intercettare i traffici illeciti e rientra tra i prioritari compiti della Guardia di Finanza che, costantemente, opera a presidio del territorio per contrastare le fenomenologie illecite di maggiore pericolosità.