Il prefetto Massimo Marchesiello ha salutato la giunta comunale

UDINE – Nel corso della riunione settimanale della giunta comunale presieduta dal sindaco Alberto Felice De Toni, il prefetto Massimo Marchesiello ha portato i suoi saluti al primo cittadino e agli assessori, in vista del suo prossimo trasferimento nella città di Ferrara.

Il sindaco De Toni ha voluto ringraziare il prefetto sottolineando che “quattro mesi di governo della città di Udine sono pochi per tirare delle somme, ma la collaborazione con il prefetto Massimo Marchesiello durante questo periodo è stata professionale e leale. Ho potuto constatare di persona soprattutto la passione che l’ha guidato e lo guida nell’esercizio di un ruolo complesso e centrale”. In particolare, il sindaco ha porto i suoi ringraziamenti per “l’ottimo lavoro dal punto di vista logistico nell’organizzazione di un evento di rilevanza nazionale come l’Adunata degli Alpini, che ha visto la città di Udine accogliere le Istituzioni nazionali e locali, le Forze armate e centinaia di migliaia di visitatrici e visitatori, con le complessità uniche che ne conseguono”.

“Inoltre – ha aggiunto il primo cittadino – a questa collaborazione schietta e costruttiva tra amministrazione e prefettura va riconosciuto il merito della risoluzione di un problema evidente per la città di Udine, ovvero lo stallo della Cavarzerani, che sarà liberata entro il 2025 e sarà riqualificata come ‘Cittadella della Giustizia’”.