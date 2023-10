APU Udine vincente e convincente contro Piacenza

UDINE – Prosegue con il primo successo casalingo il cammino dell’Old Wild West Udine che si impone per 91 a 82 sull’Assigeco Piacenza nella seconda gara di campionato. I bianconeri, finalmente al completo con il recupero di Clark (anche se non ancora fisicamente al meglio), assente nella prima giornata contro Nardò, si sono imposti al termine di una partita che li ha visti, primo quarto a parte, sempre in vantaggio contro gli emiliani. Questi ultimi si sono confermati un avversario tosto e tutt’altro che arrendevole da battere, con due americani ancora una volta di alto livello (l’atletica e poliedrica ala Miller e lo sgusciante centro Skeens), ma i friulani, trascinati dalle buone prove di Gaspardo (20 punti), Alibegovic (16 punti) e Da Ros (12 punti e 7 assist), hanno ben interpretato la gara acciuffando meritatamente i due punti.

Quella di domenica al Carnera è stata una serata impreziosita anche dalla commovente celebrazione del “capitano” (ed ora “brand ambassador”) dell’APU Michele Antonutti che ha visto ritirare la sua maglia bianconera n. 9 terminata la sua militanza udinese ed una carriera che l’ha visto scendere sui parquet di serie A e A2 per oltre 400 volte (mentre ora si diverte ancora, in serie B, con Monfalcone).

I padroni di casa hanno compiaciuto il pubblico presente (oltre 3000 persone presenti all’impianto dei Rizzi) con il solito gioco corale in attacco che ha potuto esaltare diversi protagonisti nel corso della partita. In particolare, ad inizio match si è segnalato l’adrenalinico Alibegovic, autore di tre “bombe” in rapida successione che hanno permesso a Udine di stare incollata agli ospiti nel primo quarto, quando Piacenza, complice un avvio soft dei bianconeri, si era portata avanti nel punteggio. E’ stata la volta poi di Gaspardo che, sempre dall’arco, ha insaccato, nel secondo quarto, quattro siluri che hanno contribuito a mandare Udine avanti e Piacenza ad inseguire.

In difesa, a parte qualche “dormita” sotto canestro che ha favorito l’ottimo centro avversario Skeens, l’APU ha intessuto la solita ragnatela, con Ikangi impareggiabile jolly difensivo (l’ex Scafati si è sacrificato sia sul playmaker Sabatini, sia sul lungo Miller) in cui per gli avversari trovare tiri aperti è sempre un’impresa. La solidità difensiva è stata fondamentale nel match soprattutto nel finale, dopo che nel terzo quarto Piacenza si era portata fino a -1 (59-58) nel terzo quarto e Udine ha stretto ulteriormente le maglie, portando poi in cascina punti preziosi anche da Clark e Caroti (notevole una sua tripla da oltre sette metri) che sono stati determinanti per la vittoria finale.

Mercoledì 11, alle ore 20.30 il turno infrasettimanale mette di fronte Udine contro Verona nella sfida che riporta inevitabilmente alla mente la sconfitta nella finale promozione di due stagioni fa. Tra i veneti, tanti gli ex, a cominciare da coach Ramagli fino ad arrivare a Esposito, in bianconero fino a pochi mesi fa.

L’Old Wild West arriva al primo “big match” della stagione sulla scia di due vittorie e della fiducia in un gruppo che sta cominciando a dare importanti soddisfazioni all’ambiente. Per espugnare la città scaligera servirà sicuramente un Clark più in forma ed incisivo, mentre, per quanto riguarda il gruppo, coach Vertemati vede ampi margini di miglioramento per quanto riguarda “la comprensione su quali opzioni scegliere in determinate situazioni, dovute al fatto che abbiamo tante possibilità a nostra disposizione e che dobbiamo ancora lavorarci”.

APU OLD WILD WEST UDINE – UCC ASSIGECO PIACENZA 91-82 (23-24, 51-42, 72-66)

APU OLD WILD WEST UDINE: Vedovato, Clark 5, Alibegovic 16, Caroti 9, Arletti 5, Gaspardo 20, Delia 8, Dabo NE, Da Ros 12, Zomero NE, Monaldi 11, Ikangi 5. All. Adriano Vertemati

UEB GESTECO CIVIDALE: Miller 12, Gallo 5, D’Almeida, Veronesi 16, Querci 6, Skeens 24, Bonacini 5, Serpilli 3, Sabatini 7, Filoni 4. All. Stefano Salieri