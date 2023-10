A Udine presto attivo il centro del riuso: sarà aperto in via Rizzolo

UDINE – Udine avrà un suo spazio dedicato alla raccolta e alla redistribuzione di tutti quei beni e materiali usati e pronti a ricevere nuova vita. Il centro del riuso del Comune di Udine avrà questa finalità e aprirà ufficialmente da gennaio del 2024 con una sede di circa 60 metri quadri in via Rizzolo, in prossimità dell’ecopiazzola nella zona nord della città. “Con l’attivazione del centro per il riuso Udine si dota di un servizio che prima non c’era, facendo un ulteriore passo avanti verso una gestione più sostenibile dei beni inutilizzati”, commenta l’assessore all’Ambiente ed Energia Eleonora Meloni. “I cittadini potranno depositare mobili, attrezzatura e oggettistica varia in loro possesso e in buono stato che potranno essere successivamente ritirati gratuitamente e destinati a nuova vita, in un contesto di circolazione sostenibile di beni e materiali”, aggiunge l’Assessora. Lo scorso martedì 10 ottobre la Giunta Comunale ha infatti approvato il regolamento che definisce le linee guida per la gestione del centro e per il conferimento dei beni. I cittadini potranno dunque conferire mobili ed elementi di arredo, stoviglie e casalinghi come servizi di piatti e pentole, set di posate e altri utensili da cucina, attrezzature sportive, quadri e cornici, soprammobili, articoli per l’infanzia come culle e seggiolini, giochi e giocattoli per bambini, passeggini; biciclette e infine libri e materiali a stampa.

Tutti i beni conferiti, prima di essere accolti ed esposti all’interno del centro saranno valutati da parte del personale che si assicurerà in questo modo del loro buono stato e del buon funzionamento. Non sarà invece possibile conferire elettrodomestici, indumenti, materassi e materiale tecnologico come smartphone, computer e tablet. “L’attivazione del centro del riuso è una delle tappe di un lungo percorso che il Comune di Udine ha intrapreso, mirato alla sostenibilità ambientale ed energetica, con la promozione di comportamenti e abitudini virtuose come il riciclo dei beni inutilizzati, ma anche con operazioni in prospettiva”, spiega Meloni. “Sin dal nostro insediamento, infatti, stiamo lavorando a una nuova organizzazione della raccolta dei rifiuti, non solo per venire incontro alle esigenze delle cittadine e dei cittadini, ma anche per massimizzare la percentuale di differenziazione, e sono allo studio – conclude l’assessore – progetti ambiziosi in ottica ambientale, come la creazione di comunità energetiche rinnovabili, che occupano i primi posti della nostra agenda politica”.

Il Centro per il riuso di Via Rizzolo sarà gestito da Net S.p.A. e aprirà il sabato dalle ore 8.00 alle ore 17.00 in orario invernale, dal 1° novembre al 31 marzo, mentre dal 1° aprile al 31 ottobre, in orario estivo chiuderà alle 18. Gli orari potrebbero comunque subire delle modifiche.