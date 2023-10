Convention di Fratelli d’Italia: in 350 all’ente Fiera per festeggiare un anno di governo

UDINE – In occasione della Convention tenutasi all’Ente Fiera di Udine, organizzata dai parlamentari di Fratelli d’Italia del Friuli Venezia Giulia, l’onorevole e coordinatore FdI Fvg Walter Rizzetto è intervenuto evidenziando i successi e i progressi fatti in questo primo anno di governo. In primis, la politica estera, tra i cui aspetti il ripristino dei controlli: «L’immigrazione deve essere una immigrazione legale – ha chiarito Rizzetto – cercheremo attraverso le infrastrutture già esistenti di creare nei paesi che affacciano sul mediterraneo degli hub di accoglienza per sistemare i documenti, per studiare la lingua italiana e per conoscere la nostra cultura e formarsi in termini professionali così che una volta arrivati in Italia possano essere allocati nelle aziende del nostro Paese».

«Inoltre – sottolinea Rizzetto – dal 1° di settembre di quest’anno, è attiva la piattaforma che va a favorire l’incontro tra domanda e offerta nel nostro Paese, sostituendo l’assistenza del reddito di cittadinanza con il lavoro e con la formazione, mantenendola però per coloro che sono inabili al lavoro favorendoli economicamente». Rizzetto ha infine ricordato come il Governo Meloni abbia in un anno prodotto 530 mila posti di lavoro in più nel nostro Paese. Circa il tema del salario minimo, il coordinatore regionale ha evidenziato come sia «necessario migliorarsi sulla contrattazione collettiva che per oltre il 95% è in mano ai sindacati».

Con grande emozione al termine del suo intervento Rizzetto ha ringraziato i tanti presenti «oltre 350 persone qui quest’oggi che con il loro affetto ci dimostrano il buon lavoro che stiamo facendo. Manterremo alta la nostra bandiera e tra le sfide dei prossimi anni, saremo protagonisti della finanziaria regionale Fvg e delle principali azioni di Governo del nostro Paese».