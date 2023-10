Raccontare il massacro delle foibe a scuola: Honsell insorge

FVG – “Come Open Sinistra Fvg, ma anche come cittadino antifascista, esprimo profonda preoccupazione per la notizia secondo cui il ministero dell’Interno, per il tramite dei prefetti, ha sollecitato le scuole a predisporre iniziative per commemorare il Giorno del Ricordo parlando di pulizia etnica nei confronti degli italiani”. Così si è espresso in una nota il consigliere regionale Furio Honsell (Open Sinistra Fvg). “Una simile circolare è un chiaro uso politico e strumentale della storia – riferisce il consigliere – proprio quando ben altro dovrebbe essere l’atteggiamento per cercare di comprendere la complessità degli eventi avvenuti al confine orientale negli anni quaranta del secolo scorso”.

“Lo studio della storia – continua Honsell – deve aiutare a emancipare i giovani e non ad abbruttirli con narrazioni che non permettono di inquadrare il contesto e che, ancora una volta, sono volte a nascondere la sciagura che è stata il Fascismo con le sue conseguenze in questa parte di Europa. L’unico modo per rispettare i morti innocenti, compresi quelli del Giorno del Ricordo, è attraverso operazioni di verità”.