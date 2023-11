“EsprimiAmo Rispetto”, tutti gli eventi di Udine per dire basta alla violenza sulle donne

UDINE – Sono stati presentati gli eventi che saranno realizzati in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, per sensibilizzare e informare le cittadine e i cittadini sul tema della violenza perpetrata sulle donne, tema tristemente sempre attuale nelle cronache locali e nazionali. Attraverso la campagna “EsprimiAmo Rispetto”, grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, l’amministrazione comunale intende promuovere una serie di incontri, convegni, presentazioni di libri, cineforum, talk e concerti per approfondire, attraverso le storie di violenza subita, le origini, il significato e le conseguenze sociali della violenza sulle donne.

Primi appuntamenti sabato 18 e domenica 19 novembre con la presentazione dei libri “La quercia nel mio giardino” con l’autrice Odri Koglot e “Ovunque tu sia” con l’autore Pasquale Guadagno. Entrambe le presentazioni si terranno nella Fiera di Udine, in occasione di “IdeaNatale”. Si tratta dei primi incontri organizzati dalla commissione Pari Opportunità di Udine, che proseguono la settimana successiva, sabato 25 novembre, quando andrà in scena sul palco del teatro Palamostre “RESPECT!”, un concerto-evento contro la violenza di genere,in collaborazione con CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia, Associazione Living Music e ZeroSuTre APS . Vari artisti provenienti da tutta la regione si esibiranno riproducendo dal vivo alcuni dei brani più celebri della musica italiana dagli anni 60 ad oggi, accompagnati da video creati ad hoc dal visual designer Marino Cecada, e dall’arte di Fabio Babich e Massimo Racozzi. Appuntamento infine con “La violenza economica questa sconosciuta”, convegno realizzato insieme a Movimento Donne Impresa Confartigianato – Imprese.

Ma le date da segnarsi in agenda non si esauriscono qui. Infatti, oltre ai 4 eventi organizzati dalla commissione Pari Opportunità del Comune di Udine, sono previsti numerosi altri appuntamenti, realizzati dagli enti e dalle associazioni sul territorio, che arricchiscono molto il calendario della campagna contro la violenza sulle donne, ottime occasioni non solo per approfondire il tema radicato della violenza, ma anche per imparare a conoscere un fenomeno le cui cause e conseguenze richiamano l’attenzione di un pubblico sempre più ampio. In programma, a partire da questa settimana e nella prossima fino alla fine del mese di novembre, ci sono spettacoli teatrali, convegni, flash mob, una mostra fotografica e un cineforum, convegni e talk.

“Fino ad oggi nel 2023, 103 donne sono state vittime di femminicidio, nel 2022 erano state 120 e nel 2021 118. Un dato che rimane vergognosamente costante negli ultimi anni è il rapporto di una donna uccisa ogni tre giorni circa. Quest’anno il Centro Anti Violenza del Comune di Udine Zero Tolerance, lo sportello che fornisce assistenza e supporto concreto alle donne vittime di violenza ha registrato 139 donne, mentre nel 2022 le persone che si sono rivolte allo sportello sono state 147”, sono i dati esposti da Arianna Facchini, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Udine nel corso della conferenza stampa di presentazione della campagna. “Questi numeri ci descrivono una piaga sociale che, come amministrazione dobbiamo contribuire a estirpare attraverso l’informazione, la sensibilizzazione sul tema e la promozione di una cultura della parità, per il superamento degli stereotipi e delle discriminazioni di genere”, afferma l’Assessora. “Per questo il Comune ha voluto creare un programma di eventi in cui comparissero tanto quelli realizzati dalla commissione Pari Opportunità, quanto quelli ad opera di enti e associazioni sul territorio, con le quali è importante fare rete, un calendario corposo che punta a intercettare un pubblico eterogeneo e fornire gli strumenti per conoscere a fondo il tema della violenza di genere”.