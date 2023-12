L’Eco-Point Net in piazza Primo Maggio: aiuterà a differenziare durante gli eventi

UDINE – Il Comune di Udine e Net inaugurano nuove sperimentazioni per la gestione della raccolta rifiuti all’interno della città per coinvolgere sempre più i cittadini in merito al ciclo dei rifiuti urbani. L’occasione delle festività natalizie e del nuovo villaggio allestito in piazza Primo Maggio è risultata propizia per l’installazione di un colorato e divertente Eco-Point dedicato alla corretta differenziazione dei rifiuti. La station è già stata installata nei pressi dell’Ice Park e rimarrà in loco fino alla fine delle feste. L’Eco-Point è una stazione mobile dotata di cinque bocchette, una per ogni classica frazione di rifiuto urbano, attraverso le quali sarà semplice e comodo differenziare i propri rifiuti da passeggio. Si tratta di un punto fisso di conferimento dei rifiuti a servizio di tutti, operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Attraverso gli sportelli è possibile conferire rifiuto residuo, organico, carta-tetrapak, plastica-barattolame e vetro e risulta particolarmente preziosa in occasione di eventi o di grande afflusso di persone in un determinato spazio. L’Eco Point è dotata di sensori che segnalano il livello di riempimento per ogni tipologia di contenitore rifiuti, comunicando direttamente a Net la richiesta di intervento per svuotamento.

Soddisfatta anche l’assessore all’Ambiente del Comune di Udine, Eleonora Meloni: “Abbiamo colto subito con entusiasmo la proposta di Net. L’amministrazione ha voluto dare un cambio di passo agli eventi natalizi, creando poli di attrazione per cittadini e turisti. Natale però non è solo luci, colori, suoni e regali ma è anche solidarietà e comunità. A questi fortissimi concetti abbiamo voluto aggiungerne un altro: “sostenibilità”, la quale vogliamo diventi il collante di tutte le azioni e attività che porteremo avanti come Amministrazione”. Entusiasta la presidente di Net, Luisa De Marco che racconta la genesi del progetto: “Con gli Eco-Point abbiamo esaudito i desiderata di tanti Sindaci e Amministratori del nostro territorio che ci chiedevano, con entusiasmo, di mettere a loro disposizione nuovi strumenti per la raccolta differenziata durante sagre ed eventi in piazza e al contempo trasmettere messaggi di sensibilità ambientale al pubblico presente. Partiamo da Udine con questo modello che speriamo venga esportato anche in altre piazze e località dei nostri comuni per occasioni speciali ed eventi pubblici di rilievo di qualsiasi genere, dall’enogastronomia, alla cultura passando per lo sport. Le festività natalizie – conclude la Presidente – sono sempre un periodo speciale che abbiamo voluto arricchire con questo progetto, il quale vuole essere anche un piccolo simbolo di speranza per un futuro e un mondo migliori.”

L’assessore Meloni torna sulla sperimentazione: “Il progetto è al momento unico in Friuli, ma il nostro desiderio è quello di lavorare per far sì che l’Eco Point possa diventare una presenza conosciuta e apprezzata in diversi momenti dell’anno e perché no, come accade in altri comuni virtuosi, anche fissa in alcune zone della città. Questa è una sperimentazione che è in linea con le nuove intenzioni che abbiamo in materia di gestione del sistema di raccolta rifiuti. Stiamo lavorando affinché nel 2024 ci sia un netto cambio di passo”.