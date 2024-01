Sci in Fvg, da sabato 20 gennaio aperti tutti gli impianti nei poli regionali

FVG – Ottime notizie per gli amanti degli sport invernali: da sabato 20 gennaio PromoTurismo Fvg garantirà l’operatività di tutti gli impianti sciistici e l’apertura della quasi totalità delle piste da discesa del Friuli Venezia Giulia.

Sci alpino – La settimana in corso è stata contrassegnata da precipitazioni nevose e le condizioni meteo hanno anche consentito la produzione di neve programmata sui tracciati che non avevano ancora raggiunto un fondo nevoso adeguato a garantire la sciabilità in sicurezza. A disposizione degli appassionati dello sci saranno quindi a breve operativi tutti gli impianti di risalita funzionanti nei 6 poli sciistici dell’arco alpino regionale, per la quasi totalità delle piste del demanio sciabile. Al raggiungimento di questo obiettivo sono stati impiegati 25 addetti specializzatiche dall’inizio della stagione invernale hanno seguito la produzione di 2.282.000 metri cubi di neve programmata. A partire da domani, venerdì 19 gennaio, torna anche lo sci in notturna: dalle 20 alle 23 sarà possibile sciare nella parte bassa della pista Di Prampero a Tarvisio.

Rimangono attualmente ancora chiuse le seguenti piste: la pista A di Tarvisio, Davost sud e Cimacuta bis a Forni di Sopra, la Zheile a Sauris di Sopra, Rifugio Cai 2 a Sella Nevea.

Sci di fondo – Usufruibili tutti gli anelli dello sci di fondo a Ravascletto/Zoncolan, Sappada/Forni Avoltri, Sella Nevea e Piancavallo. A Piancavallo sarà a disposizione degli appassionati anche il tracciato illuminato della lunghezza di 1,5 km con il seguente orario di apertura: mercoledì e venerdì, dalle 18.30 alle 20.30. Anche a Ravascletto/Zoncolan si potranno utilizzare gli sci stretti by night dalle 18 alle 20 ogni martedì e giovedì lungo il chilometro e mezzo del circuito Pian di casa. PromoTurismoFVG ricorda che per tenersi aggiornati sulla situazione di apertura di piste e impianti è sempre possibile consultare il sito InfoNeve (www.turismofvg.it/montagna/ infoneve).

Inoltre, per evitare code alle biglietterie, si può acquistare il proprio skipass online su FVG Store, nei comprensori di Piancavallo, Ravascletto-Zoncolan, Tarvisio e Sella Nevea sono in funzione le casse automatiche per l’acquisto di diverse tipologie di biglietti (skipass giornalieri, sci@ore in giornata per le categorie adulti e senior e biglietti interi andata e ritorno per i pedoni, oppure convertire il qrcode di un acquisto effettuato online) e sono operativi due nuovi punti vendita, due casette in legno, una all’uscita del casello autostradale di Amaro (aperta sabato, domenica e festivi dalle 7.30 alle 11.30 in cui è possibile trovare skipass a ore in giornata (3,4 e 5), giornalieri, plurigiornalieri, sci@sempre, Carta Neve, Ticket Card e convertire il qrcode di un acquisto effettuato online), e l’altra nella zona della piana dell’Angelo a Tarvisio, alla cassa del Fun park dell’Angelo (aperta durante la settimana dalle 8.45, sabato e domenica dalle 8.30 alle 16. In questo punto vendita sono disponibili tutte le tipologie di skipass – anche quelle scontate – ed è possibile convertire il qrcode di un acquisto effettuato online). Tutti i dettagli sulle tariffe:www.turismofvg.it/it/ montagna365/tariffe/inverno- skipass-23-24-giornalieri-e- plurigiornalieri/poli-montani. Le skimap interattive, per rimanere aggiornati in tempo reale sugli stati di apertura e chiusura di piste e impianti, con dati tecnici, webcam, ristori sulle piste, sport, divertimento e infrastrutture si possono trovare al seguente link: www.turismofvg.it/montagna/ infoneve).