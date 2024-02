UDINE – C’è un pezzo di Friuli nella ricostruzione dell’Emilia Romagna, dopo l’alluvione che ne ha devastato i territori all’inizio di maggio dello scorso anno. Sono stati infatti consegnati stamattina, grazie al contributo della Protezione Civile di Udine, i libri raccolti dal sistema interbibliotecario del Friuli, con la biblioteca civica Joppi capofila, e dalle librerie Giunti di Udine alla sezione ragazzi della biblioteca Manfrediana di Faenza, andata distrutta nel corso dell’alluvione.

Grazie alle donazioni da parte degli utenti delle biblioteche e ai libri che sono stati acquistati e donati nell’ambito dell’iniziativa “Aiutaci a crescere, regalaci un libro” promossa dalle librerie Giunti, sono stati raccolti ben 300 testi, prevalentemente di stampo divulgativo e scientifico, ma anche di narrativa e storia per bambini e ragazzi.

Alla consegna delle 30 scatole contenenti i libri erano presenti, insieme al sindaco di Faenza Massimo Isola, l’assessore alla Cultura e Istruzione del Comune di Udine Federico Pirone, l’assessore alla Protezione Civile Andrea Zini e Laura Piani, la cittadina udinese che, scesa come volontaria a Faenza per dare il suo contributo ai soccorsi, aveva segnalato all’amministrazione lo stato in cui versava la Sezione Ragazzi della Biblioteca faentina e aveva proposto di dare il la all’iniziativa benefica.

All’incontro tra i rappresentanti delle due amministrazioni erano presenti anche gli eredi del ceramista Carlo Zauli, fondatori dell’omonimo museo faentino, anch’esso distrutto durante l’alluvione di maggio. Il Comune di Udine e i Civici Musei hanno sostenuto negli scorsi mesi l’iniziativa benefica “Arte per l’Emilia Romagna” promossa dall’associazione culturale On Art di Udine e presentata lo scorso novembre. Nell’ambito di questa iniziativa è stata realizzata una cartella, contenente lavori inediti di 15 artisti locali, che è stata successivamente venduta all’asta. Il ricavato è stato devoluto interamente alla ricostruzione degli spazi espositivi del Museo della Ceramica Carlo Zauli.

“Abbiamo cercato di dare immediatamente un aiuto concreto a queste comunità, contribuendo alla ricostruzione dell’ala dedicata ai ragazzi della biblioteca cittadina di Faenza”, ha spiegato Pirone. “Le iniziative di ‘Udine per l’Emilia Romagna’, tanto la raccolta dei libri che consegniamo oggi quanto le opere della cartella ‘Arte per l’Emilia Romagna’ a sostegno del museo Carlo Zauli, vogliono partecipare al recupero di due spazi importantissimi per la cultura della città di Faenza. Siamo consapevoli – conclude Pirone – che, oltre ad avere un grande valore sociale, questi luoghi sono fondamentali per un’intera comunità perché ne custodiscono la storia e l’identità”.

“La Protezione Civile udinese dimostra ancora una volta di essere al fianco dell’Emilia Romagna. Dopo gli aiuti portati a maggio nei giorni immediatamente successivi agli eventi che hanno causato la morte di 17 persone e lasciato senza casa altre decine di migliaia, anche oggi ha voluto offrire la propria disponibilità al trasporto di questi 300 libri dedicati ai ragazzi e per questo ringrazio tutti i suoi volontari”, sono le parole di Zini.