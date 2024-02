Carriera a rischio per Deulofeu. Un fisioterapista udinese si offre di aiutarlo

UDINE – Qualche giorno fa Gerard Deulofeu ha gelato i tifosi dell’Udinese: «Potrebbe succedere che non giocherò più e devo accettarlo, ma sto provando» a recuperare. Il calciatore bianconero da un oltre un anno sta cercando di riprendersi dopo un’operazione al ginocchio, ma è consapevole che potrebbe essere costretto a restare fuori dai campi da gioco per sempre. Lui stesso ha definito quello che sta passando «un calvario». Parole che hanno aperto diversi interrogativi nella tifoseria e tra coloro che masticano di sport ad alto livello è stato quasi automatico fare un pensiero al fisioterapista Nicola Imbriani, specializzato in campo ortopedico e sportivo che opera da più di vent’anni nei settori della riabilitazione medica e del management del dolore. Con il suo metodo brevettato Dinamix ha rimesso in piedi diversi campioni, dal calcio al rugby al basket e non solo. Casi apparentemente impossibili da risolvere, che però Imbriani è stato in grado risolvere.

Interpellato sulla vicenda, Imbriani non si è nascosto: «Sono pronto a dare una mano a chi ne ha bisogno, Deulofeu compreso». Come già accennato sono stati diversi gli sportivi che hanno beneficiato delle cure del professionista udinese: Sekou Diawara (calciatore dell’Udinese) , Filippo Bertuzzo (motocross), Alessandro Cassese ed Enrico Micalich (Eagles Cividale), Lucilla Zappa e il compianto Daniel Camuffo (karate), Antonio Rizzi (rugby),Francesco Ferrini (Bologna), gli olimpionici Alexandra Agiurguculese e l’indimenticata Alessandro Talotti, ex si offre giocatori Apu come Augustin Fabi, Giulio Gazzotti, Teoman Alibegovic e molti altri. Durante la sua attività, Imbriani è riuscito a ridare speranza anche a una bambina affetta da un grave disturbo nervoso del movimento (atassia spinocerebellare) arrivata in città dalla Sicilia per farsi curare dal fisioterapista udinese. Il suo metodo Dinamix, sviluppato nell’ambito della Gruppo Sane Clinic, usa le informazioni derivanti da un’approfondita visita integrandole in un algoritmo che calcola l’esatta causa del dolore e la migliore terapia posdibile . Un approccio innovativo nel settore fisioterapico, quasi un ribaltamento nel modo di trattare (e curare) il malessere del paziente. Il metodo Dinamix segue un approccio di tipo logico su una base statistica ormai consolidata che non persegue solo la cura ma pure l’eliminazione del dolore, delle cicatrici, degli impedimenti al movimento, siano essi fisici o psicologici.

A Deulofeu non resta che provare le cure proposte da Imbriani come già fatto da tanti altri campioni.