Giorno del Ricordo, Vidoni (FdI). «Bocciatura della mozione in consiglio è gesto inqualificabile»

UDINE – “La decisione di bocciare una mozione che intendeva sostenere le celebrazioni del Giorno del Ricordo, promuovendo soprattutto tra i giovani la conoscenza e la consapevolezza di una pagina dolorosa della nostra storia, appare come un gesto incomprensibile e irrispettoso nei confronti di tutte le vittime delle foibe e di coloro che hanno vissuto il dramma dell’esodo. Contrariamente a quanto affermato da alcuni esponenti del centrosinistra, l’intento della mozione non era riaprire vecchie ferite, ma piuttosto cercare una chiusura del cerchio come atto di riappacificazione”. Così commenta, in una nota, Luca Onorio Vidoni, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Udine, riguardo alla bocciatura della sua mozione sul Giorno del Ricordo che, tra le altre cose, mirava a esprimere una ferma condanna verso ogni forma di negazionismo delle foibe e dell’esodo istriano, giuliano e dalmata, e a denunciare profondo sdegno nell’essere a conoscenza che il maresciallo Tito, principale responsabile della pulizia etnica a danno di cittadini italiani tra il 1943 e il 1946, goda ancora della più alta onorificenza italiana.

“La mancata approvazione della mozione non sembra solo un gesto motivato unicamente da ragioni ideologiche, che ignorano l’importanza del riconoscimento e del ricordo delle sofferenze inflitte a tanti innocenti con l’unica colpa di essere italiani, – prosegue Vidoni – ma rappresenta anche un’occasione persa per fare un passo avanti verso una giustizia storica, attesa da troppo tempo. Esprimendo profondo rammarico per l’esito negativo determinato dalla maggioranza, ancorata a superate concezioni del passato, auspico e invito tutti coloro che hanno votato contro, a partire dal Sindaco De Toni e dalla sua Giunta, a riflettere sulla gravità di una scelta che contribuisce a lasciare un segno negativo nella storia del Consiglio Comunale di Udine.”