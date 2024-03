Celebrati i 100 anni dalla nascita di Franco Basaglia 

UDINE – Nel corso della mattina di lunedì 11 marzo l’assessore allo Sport Chiara Dazzan è intervenuta in rappresentanza del Comune di Udine alla celebrazione dei 100 anni dalla nascita dello psichiatra veneziano Franco Basaglia, organizzata al Parco di Sant’Osvaldo dal gruppo di associazioni che operano al suo interno nell’ambito della salute mentale.

“Franco Basaglia è stato un uomo saldo e ha seguito convintamente le sue idee rivoluzionarie, anche quando queste hanno portato forti critiche all’interno del suo stesso ambiente. Ha coraggiosamente scelto di stare dalla parte dei diritti umani e dell’uguaglianza, compiendo il primo passo verso una responsabilizzazione collettiva nei confronti della salute mentale. Grazie alla riforma che porta il suo nome – ha voluto ricordare Dazzan – l’Italia, primo Paese al mondo, ha abolito gli ospedali psichiatrici e ha aperto una strada più dignitosa per affrontare la malattia mentale. Grazie a Basaglia hanno iniziato a sgretolarsi i muri del pregiudizio ed è iniziata una nuova lotta all’isolamento delle persone”.

“Ci ha insegnato che la follia è un fenomeno umano naturale tanto quanto la ragione. Non è una condizione da mettere in contrapposizione con la salute, isolandola per controllarla, ma l’espressione di una sofferenza di cui bisogna aver cura e che deve trovare l’appoggio di un sistema comunitario. Ricordando Basaglia, ricordiamo inevitabilmente la traccia preziosa che ha disegnato lui per primo e che oggi ci spinge a comprendere, accettare e affrontare non solo la malattia mentale, ma qualsiasi situazione di disagio o scostamento da quella che è considerata la norma, in maniera umana”, queste le parole di Dazzan.