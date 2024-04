FameLab Italia fa tappa a Trieste

Il 2 aprile 2024, come già accaduto in passato, Trieste si conferma una delle 12 tappe del prestigioso evento internazionale di comunicazione scientifica: Famelab. L’appuntamento è fissato per venerdì 5 aprile alle ore 9:00 presso la Sala Luttazzi, situata al Magazzino 26.

Una formula coinvolgente

FameLab, nato nel 2005 in Gran Bretagna, è un contest internazionale coordinato in Italia da Psiquadro. La sua formula prevede che i partecipanti espongano in soli 3 minuti il tema della propria ricerca in modo chiaro, coinvolgente e comprensibile.

Selezione locale e collaborazione istituzionale

Per partecipare alla competizione, è necessario superare una selezione locale, organizzata a Trieste da Immaginario Scientifico, Università di Trieste, Università di Udine, SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati e Comune di Trieste, nel contesto del Protocollo d’intesa Trieste Città della Conoscenza. Il tutto avviene con la collaborazione di INAF – Osservatorio Astronomico di Trieste e di Trieste Science+Fiction Festival.

Un palco senza supporti visivi

Durante la competizione, i candidati, provenienti dalle principali istituzioni accademiche del territorio, saliranno sul palco della Sala Luttazzi senza alcun supporto visivo, avendo a disposizione solamente 3 minuti, poche parole e il proprio talento comunicativo per convincere la giuria e il pubblico, trasmettendo così l’entusiasmo della ricerca scientifica.

L’evento è aperto al pubblico, con ingresso gratuito, e vedrà la partecipazione di molte classi delle scuole superiori.

Premi e opportunità di formazione

I primi due classificati della selezione locale riceveranno un premio in denaro e avranno l’opportunità di partecipare a una Masterclass in comunicazione scientifica a Perugia nel mese di giugno, oltre ad accedere alla Finale Nazionale prevista per l’autunno 2024. Il primo classificato avrà inoltre accesso come uditore a un corso del Master in Comunicazione della Scienza presso la SISSA di Trieste, tenuto da Franco Prattico.

Il vincitore di FameLab Italia 2024 avrà infine l’onore di partecipare alla finalissima di FameLab International, prevista per novembre, dove si confronterà con altri concorrenti provenienti da tutto il mondo.

Un’opportunità per tutti

Per i partecipanti, l’evento rappresenta un’opportunità unica per diffondere la propria ricerca, oltre che un’importante vetrina internazionale e un punto d’incontro per la formazione su tecniche di comunicazione efficaci. Per il pubblico, invece, sarà l’occasione di scoprire un aspetto più umano, divertente e appassionato della scienza e della ricerca.

